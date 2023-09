‘Linea verde’ in tour nella Valle del Savio

La Valle del Savio sarà protagonista dellla puntata di domenica 1° ottobre ( ore 12.20) della trasmissione televisiva ‘Linea Verde’. L’appuntamento con il popolare rotocalco tv domenicale della Rai sarà incentrato sulle bellezze architettoniche, artistiche e naturali della Romagna. "Siamo grati alla redazione di Linea Verde – commenta l’Assessore al Turismo dell’Unione dei Comuni e Sindaco di Bagno di Romagna Marco Baccini – per aver messo in vetrina le eccellenze del nostro territorio di Vallata reduce da una stagione estiva partita in ritardo a seguito dell’alluvione, ma egualmente partecipata da visitatori arrivati dall’Italia e dall’estero, amanti della natura e del cicloturismo. Anche questa iniziativa di promozione è stata ricercata ed organizzata con lo scopo di far conoscere la nostra Valle del Savio e alcune tra le eccellenze esclusive che ne identificano l’identità ed il carattere".

"Nel corso della puntata – prosegue Baccini – emergeranno importanti aspetti della nostra offerta turistica, tra cui Terme e benessere, il ‘Regno della fantasia’, con al centro il sentiero degli Gnomi, eccellenze naturali e paesaggistiche, gastronomia tradizionale e gourmet, rievocazione storica de ‘I Giorni del Capitano’, ma non mancheranno gli scorci paesaggistici di Verghereto, l’archeologia del comune plautino di Sarsina, i sapori che caratterizzano il territorio, e le aziende agricole delle colline cesenati, che rialzano la testa dopo l’alluvione". A Bagno di Romagna la troupe si è soffermata su varie eccellenze turistiche: terme e benessere, con una particolare attenzione riservata alle Terme S. Agnese ed Euroterme; sul Regno della Fantasia, con una camminata al Sentiero degli Gnomi accompagnati dal gestore Antonio Montanari e dai bimbi dell’Asilo delle Grazie; gastronomia tradizionale e gourmet, con l’intervento dello chef Paolo Teverini e il racconto del tortello alla lastra; e infine la rievocazione storica de ‘I Giorni del Capitano’, grazie al prezioso supporto del gruppo che si occupa della rievocazione e la Pro Loco di Bagno di Romagna. Le riprese sono proseguite anche alle Cascate dell’Alferello, nel comune di Verghereto, con il contributo dell’insegnante di yoga Fabianne Casalboni.

Nel corso della puntata i riflettori si accenderanno anche sul territorio di Sarsina, con il Museo archeologico nazionale e l’antico Borgo di Calbano. Ampio spazio sarà dato alla suggestiva zona archeologica, per una vera e propria immersione nell’epoca di Plauto,