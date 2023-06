Caldo e previsioni meteo, weekend rovente a Bologna e in Emilia Romagna: massime fino a 33 gradi

Bologna, 16 giugno 2023 – È in arrivo la prima ondata di calore del 2023. Sarà un weekend caldissimo su tutta la regione, con un picco di oltre 30 gradi su Bologna. A spingere in alto le temperature sarà l'anticiclone africano in arrivo dall'Algeria, che nei prossimi giorni farà salire il barometro anche di 10 gradi in più. Dopo un inizio di giugno sotto la pioggia – che ha visto almeno 6 settimane di nubifragi e temperature sotto la media stagionale – questo fine settimana inizierà, di fatto l’estate. Ecco cosa prevedono i meteorologi a partire da domani, sabato 17 giugno.

Weekend afoso: 33 gradi a Bologna

Nel weekend si prevedono condizioni di caldo afoso su tutta l’Emilia Romagna. A Bologna, le temperature saliranno in modo più sensibile da domenica e dovrebbero raggiungere anche un picco di 33 gradi. Secondo le previsioni di Arpae, le massime saranno in lieve aumento già da domani su tutta la regione: si parte alle prime ore di sabato 16 giugno con minime tra 16 e 18 gradi, fino ad arrivare a un’oscillazione tra i 25 e i 29 gradi nelle ore centrali della giornata. Oscillazioni lievi nella provincia bolognese: 28 gradi in pianura e 24 sui rilievi dell’Appennino nella giornata di sabato, mentre domenica si sale a 29 gradi in pianura e sempre 24 gradi a quota 700 metri.

Domenica rovente

Caldo africano anche domenica, con massime in salita tra i 26 e i 30 gradi, secondo la media regionale tracciata all’interno del quadro di Arpae. Per gli esperti del Meteo.it, l’aria diventerà più rovente nel capoluogo: caldo record a Bologna, con massime che continueranno a crescere doppiando il picco dei 33 gradi. Meglio ‘scappare’ dalla città per passare una domenica sull’Appennino o al mare, anche se le temperature saranno comunque alte – domenica 26 gradi sulla costa di Ravenna e 25 nella zona di Rimini – con venti deboli e variabili, brezza lungo la costa e mare poco mosso.

Tendenza della prossima settimana

A partire da lunedì 19 e fino a giovedì 22 giugno, il progressivo consolidamento di un campo di alta pressione in arrivo dall’Africa determinerà condizioni di tempo stabile, con cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso. Temperature in progressivo e graduale aumento.

Il bollettino meteo in pdf

Che tempo farà in Emilia Romagna