Previsioni meteo Emilia Romagna dei prossimi giorni: sarà la settimana più fredda dell’inverno

Settimana di freddo intenso in Emilia-Romagna

Bologna, 6 febbraio 2023 – Settimana di gelo in Italia e in Emilia-Romagna, forse la più fredda dell’inverno. “I gelidi venti dalla Russia interesseranno l’Italia per buona parte della settimana, iniziando a smorzarsi solo nel corso del weekend”, spiega il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara.

Le temperature saranno, dunque, sotto le medie del periodo. “Estese le gelate notturne in Valpadana ma anche sulle pianure del Centrosud laddove i cieli si presenteranno sereni e non soffierà il vento”, aggiunge Ferrara.

Se sulla costa ci sarà un abbassamento della colonnina di mercurio (con temperature massime oscillanti tra i 5 e i 7 gradi), nelle zone interne della pianura e degli Appennini, invece, si andrà decisamente sotto lo zero, arrivando anche a -3 o-4.

“Gelo intenso su Alpi e Appennino con temperature sotto lo zero talora anche in pieno giorno fin sotto i 1000m”, dice il meteorologo. Mentre, “le massime potranno non superare i 7-9°C al Nord e lungo il lato adriatico”.

Allerta gialla

In particolare, è stata diramata un’allerta gialla su colline e Appennino dell’Emilia-Romagna, per la giornata di domani, dato che si prevedono temperature rigide per l'afflusso di correnti fredde da est. La Protezione civile e l’Arpae parlando di persistenza di temperature medie giornaliere inferiori a 0 gradi sulle zone di collina e -3 gradi sulle zone di montagna.

Neve a tratti anche sulla costa

“L’interazione dei venti freddi russi con il Mediterraneo favorirà una certa instabilità atmosferica in primis lungo il medio-basso versante Adriatico, in generale al Sud e su Sardegna e Sicilia”, spiega ancora Ferrari. “Qualche fiocco di neve anche tra Toscana orientale, Umbria e bassa Emilia e Romagna. Sul resto d'Italia precipitazioni scarse se non del tutto assenti”.

Anticiclone a San Valentino

Dopo questa settimana glaciale, è possibile un nuovo rialzo delle temperature alla fine del prossimo weekend. Se il maltempo e gli spifferi potrebbero continuare al sud, al nord invece potrebbe farsi spazio un nuovo anticiclone, “responsabile anche di un tempo più stabile”.

Le previsioni giorno per giorno

Lunedì 6. Sereno o poco nuvoloso sui settori emiliani centro occidentali, addensamenti più compatti sulle province orientali. Dal pomeriggio sereno o poco nuvoloso su tutto il territorio regionale. Assenza di precipitazioni.

Temperature: massime con valori tra 6 e 7 gradi.

Martedì 7. Sereno o poco nuvoloso con addensamenti più compatti sui settori romagnoli. Estese gelate mattutine sulle pianure centro-occidentali e lungo i rilievi.

Temperature: minime in diminuzione con valori compresi tra 3 gradi dei settori costieri e -4 gradi della pianura occidentale. Massime in lieve diminuzione comprese tra 5 e 6 gradi. In collina e montagna le temperature si manterranno su valori negativi per l'intera giornata.

Mercoledì 8. Inizialmente sereno con gelate mattutine e locali addensamenti solo sui rilievi più orientali della regione, poi già dalle prime ore del mattino tendenza a rapido aumento della copertura nuvolosa lungo i rilievi e sul settore centro-orientale con precipitazioni nevose che, nel corso del pomeriggio dal settore orientale, tenderanno gradualmente a interessare anche il settore centrale.

Temperature: minime in ulteriore lieve diminuzione con valori compresi tra 1 grado della costa e -5 gradi della pianura interna. Massime senza variazioni significative con valori attorno a 5/6 gradi.