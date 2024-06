Maltempo e temporali nelle Marche, ecco fino a quando: le previsioni meteo

Ancona, 11 giugno 2024 – Il grande caldo ancora non accenna ad arrivare nelle Marche, nonostante la metà di giugno sia quasi alle porte. Al mare si può andare, ma solo fino al tardo pomeriggio, sapendo che poi la sera arriva il fresco e non si può stare all’aria aperta con vestiti leggerissimi. Il maltempo continua a disturbare in alcuni momenti della giornata e così farà anche per oggi, martedì 11 giugno, quando le prime nuvole sono arrivate in tarda mattinata sulla regione portando grandi carichi d’acqua nelle zone costiere, in particolare nel Maceratese, nel Fermano e nei dintorni di San Benedetto del Tronto.

Il bollettino meteo

Secondo il bollettino meteo della Regione Marche, i cieli saranno coperti nel pomeriggio per poi arrivare alle schiarite in serata. I rovesci o i temporali saranno sparsi durante le ore pomeridiane, più probabili nel pomeriggio nella zona collinare del settore centro-meridionale della regione, quindi nei dintorni di Ascoli Piceno. Le temperature saranno stazionarie o in lieve diminuzione, con massime comprese tra i 28 gradi di Ancona, Osimo e Senigallia e i 29 di Jesi, Pesaro e Ascoli Piceno a una minima di 18 gradi a Fabriano, Jesi e Senigallia. I venti saranno deboli o moderati, da sud-ovest nelle zone interne in rotazione e da sud-est lungo la costa dal pomeriggio. Il mare poco mosso.

Martedì (11 giugno) mattino piovoso a Porto Sant'Elpidio

Allerta gialla: ecco dove

Considerata l’abbondanza di acqua sulla regione, la Regione Marche, nel suo bollettino di criticità, ha segnalato con un codice giallo in mattinata le aree del Fermano-Maceratese e nei dintorni di San Benedetto del Tronto, per poi emettere nuovamente un codice verde per tutta la regione nel pomeriggio. Tanta acqua, dunque, ma per fortuna nessun danno. Particolare è invece la situazione in tutta Italia, invece, dato che al nord regna il maltempo e le temperature sono abbastanza basse, mentre al centro la situazione è più nella norma di stagione e al sud c’è tanto caldo e sole. I climi più freschi nelle Marche sono dovuti alle basse pressioni arrivate sull’Italia dal Mar del Nord, che, arrivando fino al Mediterraneo “mantengono attiva una spiccata attività termo-convettiva sulle nostre regioni centro-settentrionali — si legge nel bollettino meteo dell’Amap, il Servizio agrometeo regionale — Il sud invece, dove prevale il richiamo subtropicale, resta sostanzialmente all'asciutto con valori termici pienamente estivi”.

Temporali: fino a quando

Fino a domani, mercoledì 12 giugno, la regione, "subirà ondate soprattutto pomeridiane di rovesci e temporali — si conclude nel testo — che andranno poi a scemare, proiettati verso un weekend di beltempo estivo quando, il decentramento verso la Gran Bretagna della saccatura nordica, favorirà la risalita del promontorio nord-africano. Aria mite meridionale che spingerà di nuovo verso l’alto i valori termici destinati a tornare sopra la norma per la giornata di domenica”.