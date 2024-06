Forti temporali domani in Emilia Romagna, l’effetto sulle temperature: previsioni meteo

Bologna, 11 giugno 2024 – Giugno pazzerello. Non come maggio certo, ma questo primo mese estivo è alternato da giornate di caldo e sole con altre di pioggia. Dunque nuova allerta meteo per mercoledì 12 giugno: una parentesi di fresco tra una ventata dell’anticiclone africano e l’altro. Da venerdì infatti tornerà a salire l’alta pressione che favorirà un periodo di tempo in prevalenza soleggiato, con temperature in lieve graduale aumento.

Allerta gialla per temporali: dove

“Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali di forte intensità, con possibili effetti e danni associati, sul settore centro-occidentale e sulla pianura orientale. I fenomeni temporaleschi possono generare ruscellamenti, occasionali fenomeni franosi e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori”. L’allerta meteo di Arpae è valida dalla mezzanotte del 12 giugno alla mezzanotte del 13.

Previsioni meteo e temperature

Oggi, martedì 11 giugno, è prevista “nuvolosità variabile con tratti di sereno al mattino e nuvolosità stratificata in aumento dal pomeriggio con possibili deboli piogge sparse sulle zone di pianura, che in serata potranno assumere carattere di rovescio. Temperature massime in lieve diminuzione con valori attorno a 24 - 28 gradi”.

Mercoledì 12 giugno, invece, “sviluppo di rovesci o temporali sparsi tra la zone collinari e pianure emiliane, più probabili dal pomeriggio-sera. Temperature minime pressoché stazionarie, con valori attorno a 18 - 20 gradi lungo la costa e di qualche grado inferiori nelle zone di pianura interne. Massime in calo con valori tra 21 - 23 gradi del settore occidentale e 26 gradi di quello centro-orientale”.

Giovedì 13 giugno “nuvolosità irregolare con alternanza di schiarite e possibilità di rovesci sparsi, anche temporaleschi durante il pomeriggio. Miglioramento delle condizioni dalla serata. Temperature minime stazionarie, con valori tra 15 e 18 gradi. Massime in calo con valori attorno a attorno a 23 - 25 gradi”.

Che tempo farà giorno per giorno