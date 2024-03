Emilia Romagna nella morsa del maltempo: nuovo ciclone in arrivo, le ultime previsioni meteo

Bologna, 1 marzo 2024 – Il primo weekend di marzo porterà tanta pioggia ma anche tanta neve (forse quest’ultima a quote troppo elevate per il nostro Appennino) anche in Emilia Romagna. A dirlo è Roberto Nanni, tecnico meteorologo Ampro che delinea quella che sarà la situazione meteorologica nel fine settimana tracciando quelle che sono le previsioni per i giorni a seguire.

Le previsioni meteo del primo weekend di marzo tra pioggia e sereno. Ma domenica tornano i temporali

Allerta meteo arancione dell’Arpae: ecco dove

Per domani, 2 marzo, l’Arpae, ha comunque diramato un’allerta arancione per criticità idraulica ma solo per la pianura modenese, quella reggiana e quella cosiddetta del Po tra arma e Reggio Emilia. Nei restanti territori l’allerta cala d’intensità e diventa gialla e verde. “Nella giornata di sabato 2 marzo sono previste precipitazioni deboli ed intermittenti, anche a carattere di rovescio sul settore centro-occidentale – si legge nel bollettino –. La criticità idraulica nella pianura centrale è riferita alla propagazione delle piene nei tratti vallivi dei fiumi e alla previsione di nuovi incrementi dei livelli idrometrici nei bacini montani dovuti alle precipitazioni previste. La criticità idraulica nella pianura ferrarese è riferita al transito della piena di Po e al reticolo idraulico di pianura. Saranno possibili localizzati fenomeni franosi e di ruscellamento sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche fragili a seguito delle precipitazioni dei giorni precedenti, più probabili nei settori collinari e montani centro-occidentali”.

Venerdì precipitazioni via via più deboli

Continua il via vai di perturbazioni che darà fondo a fasi piovose piuttosto abbondanti in questo scorcio di stagione non solo nel primo fine settimana di marzo ma anche lunedì 4 marzo con strascichi di variabilità nei giorni a venire. "Già da oggi – spiega ancora il meteorologo Nanni – un veloce impulso instabile proveniente dalle Baleari, sfruttando il corridoio depressionario verso il Mediterraneo, andrà a rinvigorire la circolazione ciclonica Emil che nei giorni scorsi ha contribuito ad accentuare l’intensa ondata di maltempo. La spirale nuvolosa attorno a cui ruoterà l’attivo centro di bassa pressione distribuirà piogge e rovesci in Emilia-Romagna, con particolare effetti che ricadranno ancora una volta sui settori centro-occidentali. Fenomeni in attenuazione sulla Romagna a partire dal pomeriggio, con precipitazioni via via più deboli e irregolari anche sul resto della regione in serata. A seguire un breve intervallo un po’ più asciutto a cavallo di sabato 2 e domenica 3 potrebbe regalarci qualche sprazzo di sole.

Sabato 2 marzo: la Bassa Romagna nel mirino

Le previsioni di Roberto Nanni (Ampro) per la giovedì di sabato 2 marzo ci parlano di “nuvolosità inizialmente estesa e molto compatta con deboli piogge sparse sul territorio regionale. Non è escluso in mattinata la formazione di rovesci sulla bassa Romagna. Assorbimento dei fenomeni con attenuazione della nuvolosità in giornata, associata ad ampi rasserenamenti”.

Previsioni per domenica 3 marzo: tornano i temporali anche forti

L’ennesimo peggioramento sarebbe pronto a farci visita domenica partendo da Ovest: investendo di gran carriera tutta la Regione entro lunedì 4 marzo con piogge e temporali anche forti. “Domenica infatti si prevedono nubi irregolari e a tratti anche compatte con tendenza fin da subito ad un rapido aumento della nuvolosità – conclude il meteorologo Nanni -. Piogge in progressiva estensione nella seconda parte del giorno a partire Ovest con graduale intensificazione. Precipitazioni che entro la notte potrebbero divenire di rovescio con caratteristiche anche temporalesche (sebbene tempistiche ed entità dei fenomeni restino ancora incerti). Limite delle nevicate temporaneamente in calo nottetempo fino a 1000 metri lungo le aree appenniniche centro-occidentali. Temperature: stazionarie o in lieve aumento con valori minimi tra 9 e 10 gradi e massimi tra 13 e 16 gradi. In momentanea flessione lunedì 4. Venti: da deboli a localmente moderati meridionali tendenti a provenire da est sulle pianure, sud-est con rinforzi sul mare e lungo le coste. Mare: in prevalenza mosso.