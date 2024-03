Diretta maltempo oggi in Emilia Romagna, il fiume Secchia fa di nuovo paura: ponti chiusi a Modena

09:44

Ponti chiusi a Modena

Il livello del fiume Secchia a Modena si alza di nuovo e alle 10, in via precauzionale, vengono chiusi nuovamente i ponti riaperti nel pomeriggio di mercoledì: si tratta del Ponte Alto a Modena e ponte dell'Uccellino tra Modena e Soliera. Per il via libera si attende l'abbassamento delle acque sotto la soglia 2 che corrisponde a 8 metri a Ponte Alto. Il monitoraggio del nodo idraulico modenese comprende anche l'area del fiume Panaro, con particolare attenzione per la zona della Fossalta.