Maltempo nelle Marche: allerta gialla per pioggia. Le previsioni del weekend

Ancona, 28 febbraio 2024 – Il maltempo è pronto a colpire le Marche già dalle prossime ore. Se martedì e mercoledì le perturbazioni hanno interessato il Nord, l’Emilia-Romagna, il Veneto e il versante tirrenico, già da giovedì faranno la loro comparsa sui settori della regione, con piogge e rovesci diffusi. Secondo il bollettino rilasciato dalla Regione, tra giovedì e venerdì potranno cadere complessivamente tra i 30 e i 60 millimetri di pioggia a seconda delle zone. E quelle più colpite per quantità di acqua saranno il Maceratese e l’Ascolano.

Maltempo nelle Marche, le previsioni per il weekend

Nel weekend il tempo sarà in progressivo miglioramento, asciutto e prevalentemente soleggiato. Già da sabato quando le nubi, non cariche di pioggia, lasceranno a fine giornata il posto a una domenica per lo più soleggiata. Nella tarda serata di domenica, quindi, saranno attesi ulteriori rovesci che guasteranno il tempo a inizio della prossima settimana. La neve, invece, cadrà sull’Appennino solo a quote elevate.

Allerta meteo gialla: dove

Per quanto riguarda le allerte meteo, sempre secondo il bollettino rilasciato dalla Regione le precipitazioni saranno deboli e poco continue, per lo più persistenti a sud della regione. Il mare di conseguenza sarà mosso o localmente molto mosso. L’allerta idrogeologica sarà di colore giallo (ovvero di livello ordinario) per tutte le province marchigiane, mentre l’allerta idraulica avrà lo stesso colore solo nelle province di Macerata e Ascoli Piceno. Di colore verde in tutta la regione, dunque non in grado di creare particolari problemi, saranno le allerte temporali, vento, neve e mareggiate.

La mappa delle precipitazioni