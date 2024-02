Maltempo Veneto, ultime notizie in diretta. Chiusa la tangenziale di Vicenza, il sindaco: “Situazione molto critica”

06:53

Tangenziale chiusa a Vicenza, l'appello video del sindaco

Vicenza è in assoluto una delle città più colpite dall'ondata di maltempo. Secondo quando spiegato dal sindaco Giacomo Possamai in un video-messaggio registrato alle 5 dopo una riunione del Coc, “continua l'allarme: chiusa la tangenziale per allagamenti così come pure numerose strade in città”. Nella notte, il Bacchiglione ha sfiorato i 5 metri e mezzo e questo ha convinto i tecnici ad aprire il bacino di laminazione di Caldogno, che è dunque entrato in funzione.