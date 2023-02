Previsioni meteo, ancora neve in Emilia Romagna: ecco dove. Nuova allerta gialla per l’8 febbraio

Freddo e gelo in Emilia-Romagna

Bologna, 7 febbraio 2023 – Freddo e gelo in Italia ed Emilia-Romagna. Molto probabilmente sarà la settimana più fredda dell’inverno e, dopo l’allerta gialla di oggi per temperature rigide su colline e Appennino, sarà molto freddo anche domani, con possibilità di neve in alcune provincie.

Allerta gialla: diminuzione delle temperature

Calerà ancora la colonnina di mercurio, insomma: mercoledì 8 febbraio è prevista una diminuzione delle temperature per l'afflusso di aria fredda da est che determinerà la persistenza di temperature medie giornaliere inferiori a 0°C sulle zone di pianura e collina e -3°C sulle zone di montagna.

In particolare, temperature rigide per le province di Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Ancora neve: ecco dove

Sono previste deboli precipitazioni nevose sulla Romagna con accumuli medi di neve tra 5-10 cm ad eccezione della costa dove potrebbero assumere carattere misto. Nello specifico, ci si riferisce alle province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Previsioni meteo nel dettaglio

La giornata di mercoledì 8 febbraio sarà inizialmente serena con gelate mattutine. Ma nel corso del mattino ci sarà un rapido aumento della copertura nuvolosa lungo i rilievi centro-orientali e sulla pianura Romagnola. Deboli nevicate saranno probabili a partire dalla mattinata su queste aree fino a quote di pianura sulla Romagna in intensificazione serale.

Le temperature minime diminuiranno ancora, con valori compresi tra 0 gradi della costa e -2/-5 gradi delle pianure interne.

La massime avranno valori compresi tra 2 e 5 gradi. In collina e montagna le temperature si manterranno su valori negativi per l'intera giornata.

I venti saranno deboli dai quadranti settentrionali tendenti a rinforzare da nord-est su mare, costa e rilievi di crinale appenninico. Il mare tra mosso e molto mosso.