Temporali oggi in Emilia Romagna: allerta gialla

Bologna, 13 aprile 2023 – Allerta meteo ‘gialla’ (criticità ordinaria) valida per oggi in Emilia Romagna, per vento e temporali. Pioggia forte tra la pedecollina e la pianura della provincia di Piacenza fino al confine con la provincia di Parma, in spostamento verso nord-est.

La neve – secondo i modelli di Arpae – cadrà sui rilievi più alti, con quota in abbassamento fino a 800-1000 metri in serata o nella notte e acqua mista a neve attorno a 500/600 m.

Per la giornata di oggi, l’avviso di Arpae e Protezione civile prevede venti di burrasca moderata (62-74 chilometri orari) con possibili raffiche di intensità superiore. C'è inoltre "possibilità di rovesci a carattere temporalesco sulle aree di pianura a ridosso del Po e appennino occidentale".

Domani, venerdì 14 aprile, tempo instabile con venti di intensità tra moderata e forte (inferiore a 62 km/h) ma anche ampie schiarite in gran parte del territorio dell’Emilia-Romagna, con nevicate residue da 800 metri lungo il crinale appenninico. "Non si esclude la possibilità di isolati fenomeni temporaleschi, più probabili sul settore centro-orientale, con raffiche e fulminazioni associate”, sono le previsioni dei modelli Arpae.

Temperature minime in diminuzione, comprese tra 6 e 8 gradi e massime in aumento sui settori emiliani con valori attorno a 17/18 gradi.

