Ergonomia al top: il Mouse Verticale protegge il tuo polso con un design confortevole e clic silenziosi

Se siete alla ricerca di un nuovo mouse e vi va di provare qualcosa di nuovo e con un design all'avanguardia e molto ergonomico allora dovete assolutamente dare un'occhiata a questo dispositivo verticale ultra-silenzioso che viene scontato del 10% e viene venduto su Amazon al prezzo finale e totale di 15,29€.

Mouse verticale ad un prezzo bassissimo su Amazon: ecco tutte le caratteristiche

Questo mouse targato Tecknet è un mouse verticale e in quanto tale presenta un design molto interessante, curioso e all'avanguardia. Si tratta di un device che permette di regolare il braccio e il polso in una posizione molto comoda in modo tale da evitare la tensione muscolare.

Il sensore ottico può variare dai 1.000DPI ai 6400DPI, in modo tale da adattare la velocità, la rapidità e la precisione del mouse ad ogni attività: dal lavoro d'ufficio, alla scrittura fino ad arrivare anche a delle discrete prestazioni durante il gaming.

La tecnologia presente di tracciamento ottico permette che il mouse abbia un elevato grado di sensibilità su diversi tipi di superficie. Questo mouse è anche ultra-silenzioso e permette di essere utilizzato anche in contesti in cui sono presenti altre persone, e dunque perfetto per un uso ufficio o anche in un'aula universitaria o addirittura una biblioteca dedita alla lettura e allo studio.

Presenti una serie di pulsanti, tra cui "avanti/indietro" che facilitano la navigazione web e aumenteranno la produttività. Il filo di cui è dotato, perché si tratta di un mouse cablata, è lungo un metro e mezzo dotato di un semplice attacco USB. Vi basterà collegarlo al PC per cominciare ad utilizzarlo.

Su Amazon, oggi, è disponibile e presente uno sconto del 10% sul mouse ergonomico e verticale di casa Tecknet che viene messo in vendita al costo finale e totale d'acquisto di 15,28€.