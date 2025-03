Friggitrice ad aria Moulinex Easy Fry Max: solo oggi a un prezzo imbattibile su Amazon

Cucina sana o cucina gustosa? Se sei stanco di dover scegliere tra queste due opzioni, una friggitrice ad aria può permettere di ottenere entrambi i risultati.

Questo elettrodomestico sta raccogliendo grandi apprezzamenti sul mercato, tanto che i migliori modelli del settore vanno letteralmente a ruba sugli store digitali (e non solo).

Moulinex Easy Fry Max, uno dei prodotti con le migliori recensioni online, rappresenta una soluzione ideale per la tua cucina. A rendere interessante questo prodotto, oltre a un marchio che non ha bisogno di presentazioni, è un'offerta di Amazon.

La promozione, valida solo per poche ore, ti permette di ottenere lo sconto del 40% su questa friggitrice ad aria. Ciò si traduce in una spesa di appena 89,99€ per un dispositivo che ha un prezzo di listino fissato a 149,99€.

Moulinex Easy Fry Max, prezzo giù del 40%: acquista oggi e risparmia 60€

Moulinex Easy Fry Max è la tua soluzione ideale se stai cercando un modello pratico e in grado di aiutarti a mantenere una dieta salutare.

Questa friggitrice ad aria ti offre una capacità di 5 litri, il che si traduce in spazio adatto a preparare pietanze anche per 6 porzioni: di fatto, puoi cucinare per te e per tutta la tua famiglia o per un folto gruppo di amici.

Altro fattore che eleva il prodotto di Moulinex al top del settore sono i 10 programmi preimpostati. Con questo elettrodomestico puoi preparare:

Patatine fritte

Verdure

Pollo

Pesce

e persino alcuni gustosi dessert.

Tieni presente che Easy Fry Max lavora in modo autonomo, senza necessità di supervisione: ti bastano pochi tocchi sul touchscreen avanzato e non ti resterà che attendere il risultato. Non solo: questa friggitrice è anche molto più rapida rispetto alle alternative più tradizionali di cottura. Nello specifico, parliamo del 46% del tempo in meno.

Il design antiaderente del cestello, lavabile in lavastoviglie, lo rende facile da pulire dopo l'utilizzo: un altro vantaggio che non tutti i modelli sul mercato sono in grado di offrire.

E per quanto riguarda i consumi? Moulinex Easy Fry Max ti sorprenderà anche sotto questo punto di vista, visto il consumo energetico ridotto del 70%, ideale sia per per quanto riguarda la sostenibilità, sia per quanto concerne le tue bollette.

Se il prezzo originale di 149,99€ rispecchia l'enorme valore di questo prodotto, lo sconto del 40% rende Easy Fry Max semplicemente imperdibile. Aggiungila subito al tuo carrello Amazon.