Google Pixel Watch 3 al minimo storico su Amazon

Il Google Pixel Watch 3 (nella sua iterazione con cassa da 41 mm), un elegante smartwatch con funzionalità di alto livello: lo trovi disponibile su Amazon al prezzo di 361,51 euro, con spese di spedizione incluse.

Si tratta di un minimo storico per un prodotto del genere; è stato progettato dal colosso di Mountain View per unire un design moderno e tanta tecnologia innovativa; è l'accessorio perfetto per chi cerca un dispositivo versatile per il monitoraggio della salute e delle attività quotidiane.

Google Pixel Watch 3: tanta tecnologia in pochissimo spazio

Con una cassa nero opaco e un cinturino nero ossidiana, il Pixel Watch 3 offre uno stile sofisticato adatto a ogni occasione, dal lavoro agli allenamenti, fino alle uscite serali. La sua estetica minimalista si combina con un design ergonomico, garantendo comfort e leggerezza per l’uso quotidiano. Dotato di una suite di sensori avanzati, il Pixel Watch 3 può monitorare in tempo reale:

Frequenza cardiaca, per tenere sotto controllo il battito.

Livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), per un quadro completo del tuo benessere.

Monitoraggio del sonno, per analizzare e migliorare la qualità del riposo.

Attività fisica, con rilevamento automatico degli allenamenti e oltre 40 modalità sportive.

Il modem LTE integrato ti consente di ricevere chiamate, messaggi e notifiche direttamente al polso, senza bisogno del telefono. È la soluzione ideale per chi desidera restare connesso anche durante gli allenamenti o quando si è in movimento.

Grazie al sistema operativo Wear OS by Google, lo smartwatch offre un’esperienza fluida e intuitiva. Potrai accedere rapidamente alle tue app preferite, come Google Maps, Google Wallet e Google Assistant, direttamente dal tuo polso.

Il Pixel Watch 3 garantisce un’autonomia per tutta la giornata, anche con l’uso intensivo delle sue funzioni smart. La ricarica rapida permette di ottenere diverse ore di utilizzo con pochi minuti di carica.

Con la sua resistenza all’acqua fino a 5 ATM, il Pixel Watch 3 è perfetto anche per attività come nuoto o allenamenti intensi. Il vetro resistente ai graffi e ai segni quotidiani garantisce una durata prolungata.

A soli 361,51 euro, il Google Pixel Watch 3 è uno smartwatch completo, e il prezzo include le spese di spedizione. Questa è un’offerta particolarmente conveniente per un terminale di fascia alta.