Il tuo assistente smart si muove con te: Echo Show 10, tuo con il 22% di sconto su Amazon

Echo Show 10 è il dispositivo perfetto per chi cerca un assistente vocale avanzato con schermo HD e funzionalità smart integrate. Grazie alla sua capacità di ruotare automaticamente seguendo i movimenti dell’utente, offre un’esperienza interattiva innovativa e coinvolgente. Il display da 10,1 pollici garantisce una qualità visiva elevata, ideale per videochiamate, streaming, consultazione di ricette e controllo dei dispositivi domestici. Con lo sconto del 16% su Amazon, sappi che lo puoi acquistare per soli 225,99€, IVA inclusa, un prezzo competitivo per un dispositivo che combina tecnologia avanzata e versatilità d’uso.

Echo Show 10 in offerta su Amazon: schermo intelligente con Alexa e movimento a 225,99€

L’integrazione con Alexa permette di gestire con facilità una vasta gamma di funzioni attraverso i comandi vocali. È possibile chiedere informazioni, controllare il calendario, impostare promemoria e accedere a servizi di streaming come Prime Video, Netflix e YouTube. La qualità audio è garantita da doppi altoparlanti con bassi potenti, che offrono un suono chiaro e avvolgente, perfetto per la riproduzione musicale o per seguire contenuti multimediali.

Uno degli aspetti distintivi dell’Echo Show 10 è la funzione di movimento automatico, che consente al display di seguire l’utente mentre si sposta nella stanza. Questa caratteristica è particolarmente utile durante le videochiamate, evitando di uscire dall’inquadratura e rendendo la comunicazione più fluida e naturale. La fotocamera da 13 MP con inquadratura automatica assicura immagini nitide e dettagliate, migliorando ulteriormente l’esperienza delle chiamate con Skype, Zoom e Alexa Calling.

Il dispositivo funge anche da hub per la smart home, permettendo di controllare termostati, luci, telecamere di sorveglianza e altri dispositivi intelligenti con comandi vocali o interazioni dirette sullo schermo. L’accesso alla funzione di monitoraggio remoto consente di utilizzare la fotocamera per controllare gli ambienti domestici quando si è fuori casa, trasformando l’Echo Show 10 in una soluzione di sorveglianza aggiuntiva.

Grazie allo sconto del 16% su Amazon, Echo Show 10 lo trovi a 225,99€ su Amazon, un’opportunità perfetta per chi desidera un assistente smart con funzionalità avanzate, un audio di qualità e uno schermo interattivo che migliora l’esperienza d’uso quotidiana.