Samsung Galaxy Chromebook Go: performance affidabili in un design compatto

Il Samsung Galaxy Chromebook Go è un computer portatile leggero, pratico e versatile, pensato per la navigazione web, l’uso di applicazioni cloud e le attività quotidiane. Non è ad alte prestazioni, ma è perfetto per studio, il lavoro e l’intrattenimento leggero (la visione di contenuti in streaming, ad esempio). Tra i suoi punti di forza c'è il sistema operativo Chrome OS, leggero e intuitivo, ma si fanno apprezzare anche il display Full HD da 14 pollici, i 4GB di RAM e la buona dotazione di porte e connessioni. Altro vantaggio è il prezzo: solo 171,99€ con l'offerta a tempo di Amazon.

L'essenziale per la produttività quotidiana: i punti di forza del Chromebook di Samsung

Dal punto di vista estetico, il Samsung Galaxy Chromebook Go non ha nulla da invidiare a laptop Windows della stessa fascia di prezzo. Si presenta infatti con una scocca elegante e sobria, adeguata anche per l'uso in ambienti formali, mentre il peso contenuto e il profilo sottile lo rendono comodo da portare con sé. La tastiera offre una digitazione comoda, mentre il touchpad permette di muoversi rapidamente, e in modo preciso, all'interno delle applicazioni e del sistema operativo.

E proprio il sistema operativo è tra i protagonisti di questo portatile. Chrome OS è stato sviluppato da Google con l'obiettivo di "regalare" agli utenti una esperienza fluida, veloce e sicura, con aggiornamenti automatici e un’interfaccia intuitiva. Meno articolato rispetto a Windows e macOS, è perfetto per chi utilizza principalmente il web e le applicazioni di Google come Gmail, Google Drive, Google Docs e Chrome.

Inoltre, grazie alla sua natura leggera, consente al dispositivo di avviarsi rapidamente e di mantenere un buon livello di prestazioni nel tempo, senza il rischio di rallentamenti dovuti all’accumulo di file inutili o alla necessità di complesse operazioni di manutenzione.

Relativamente alle performance, il Samsung Galaxy Chromebook Go è equipaggiato con un processore Intel Celeron, una scelta comune per dispositivi Chromebook, in grado di offrire un’esperienza fluida per l’uso quotidiano. Abbinato a 4GB di RAM, il portatile riesce a gestire senza problemi attività come la navigazione su più schede, l’uso di applicazioni di scrittura e la visione di contenuti multimediali in streaming (Netflix, Prime Video, Disney+ e così via). Lo spazio d'archiviazione è invece di 64GB, ma è possibile utilizzare una microSD per avere più memoria per i propri file personali.

Il display ha una diagonale di 14 pollici e una risoluzione Full HD. Questo significa che offre una buona qualità visiva, con colori nitidi e luminosità adeguata per la maggior parte delle situazioni di utilizzo. Sebbene non sia un pannello di fascia alta, se la cava bene in attività come la navigazione web, la visione di video e l’uso di applicazioni di produttività. Insomma, è più che sufficiente per l'uso di base a cui è destinato questo Chromebook.

Un altro aspetto da considerare è la connettività, soprattutto per studenti e professionisti. Il Samsung Galaxy Chromebook Go è munito di una USB-A 3.2, due USB-C, un lettore di microSD e di un jack da 3,5mm per le cuffie. Non mancano ovviamente Wi-Fi e Bluetooth. Cosa aspetti? Approfitta della promozione Amazon e acquista il tuo nuovo Samsung Chromebook a 171,99€ in offerta!