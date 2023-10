Mostra a Modena, dall’Olanda all’Italia sulle orme di Caravaggio

Modena, 17 ottobre 2023 – Fino al 14 gennaio 2024 (e da venerdì scorso) le Gallerie Estensi di Modena ospitano la mostra “Ter Brugghen. Dall’Olanda all’Italia sulle orme di Caravaggio”, dedicata al pittore olandese Hendrick ter Brugghen (1588 – 1629).

La mostra presenta le opere realizzate dal pittore durante il suo soggiorno a Roma, dove visse per sei o sette anni fra il 1607-1608 circa e il 1614, e, come per altri artisti nordici, questo influenzò la sua pittura. Ter Brugghen rientra tra i protagonisti del primo movimento naturalistico scaturito dalla rivoluzione caravaggesca, al fianco di Ribera e degli altri partecipanti alla “schola” di Michelangelo Merisi, cioè Bartolomeo Manfredi, Cecco del Caravaggio e Spadarino.

A cura di Gianni Papi e Federico Fischetti la rassegna presenterà gli importantissimi risultati delle più recenti ricerche su Ter Brugghen.

Le Gallerie Estensi si trovano al Palazzo dei Musei Sala Mostre, quarto piano, Largo Porta Sant'Agostino, 337. La mostra è aperta dal Martedì al Sabato dalle ore 8.30 alle ore 19.30 (ultimo ingresso alle 19.00), mentre la Domenica e Festivi dalle ore 10.00 alle ore 18.00 (ultimo ingresso 17.30).