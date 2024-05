Stuzzicagente, la maratona del gusto: "Un tour per scoprire i nostri prodotti"

Modena, 14 maggio 2024 – Domenica 26 maggio, dalle 18 alle 22, torna il tour enogastronomico di Stuzzicagente primavera. Alla sua 21º edizione, Modenamoremio rinnova l’appuntamento dell’ambita competizione tra esercenti per un’esperienza culinaria per i modenesi e non solo.

"Sono qui per scoprire di nuovo l’emozione di appartenere ad un territorio che offre prestigiose eccellenze. Stuzzicagente offre la possibilità di riscoprire la creatività dei modenesi e la capacità di innovare mantenendo salde le tradizioni", confessa Maurizio Fini, Gran Maestro della consorteria di Spilamberto. Un evento che abbina le eccellenze enogastronomiche modenesi allo splendore del nostro centro storico.

"È uno stimolatore di gusti, dello stare in centro storico e di viverne la sua bellezza. Nella nostra città arrivano sempre più turisti e per noi rappresenta un impegno costante per valorizzare sempre al meglio il nostro centro storico", dichiara il sindaco Giancarlo Muzzarelli. Sono 18 i locali in cui assaggiare le 22 prelibatezze culinarie nel nostro centro storico. "Ringraziamo Modenamoremio perché tutti gli anni rinnova questo appuntamento. La Camera di Commercio non può non esserci e il marchio che esibiamo è quello della Tradizione e sapori di Modena", asserisce Massimiliano Mazzini, Camera di commercio di Modena. I turisti possono acquistare ’la moneta di Stuzzicagente’, un gettone che permetterà la consumazione delle specialità proposte nei locali, personalizzando il proprio menu dagli antipasti ai dolci, dai vini ai cocktail. "La formula del gettone ha riscontrato molto successo, a differenza di qualche anno fa dove il menù dello Stuzzicagente era pre impostato, oggi permette di andare incontro ad ogni esigenza", afferma orgoglioso Marcello Nicolini, consigliere di amministrazione Modenamoremio. L’obiettivo di Stuzzicagente e’ quello di portare il modenese e il turista in centro a Modena per poter gustare le eccellenze modenesi. "Proponiamo i nostri prodotti Dop e Igp, buoni e di qualità, e come sempre offriremo ai vincitori delle ceste con tali gustosità.

Siamo felici di essere in questa 21º edizione", evidenzia Enrico Corsini, Presidente Piacere Modena. Si potrà ammirare una mostra di ceramiche dedicate all’arte del vino e del Lambrusco, realizzate dai ragazzi del corso di Design della Ceramica dell’Istituto di istruzione superiore Venturi, seguiti dalla prof Maria Grazia Villani.

"È un progetto che facciamo da alcuni anni sullo studio dell’enologia e i ragazzi di Design della Ceramica utilizzano le competenze dei ceramisti per poter lavorare su un caso concreto", assicura Luigia Paolino, preside dell’istituto del Venturi.

"Un ringraziamento alle 22 aziende che hanno aderito, alle associazioni del Commercio degli Imprenditori e ai rappresentanti delle tre giurie che assaggeranno e valuteranno le prelibatezze proposte", conclude Angelo Giovannini, direttore Modenamoremio.