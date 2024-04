Motor Valley Fest 2024 a Modena: il programma con ingresso gratuito

Modena, 29 aprile 2024 - Un Festival tematico a cielo aperto, in un luogo di riferimento per macchine e motori. 'Motor Valley Fest' vi aspetta dal 2 al 5 maggio con convegni, incontri, Expo e attività dinamiche di vario tipo nella splendida cornice della città di Modena, nella capitale della Motor Valley emiliana.

L'evento

La sesta edizione di 'Motor Valley Fest' è in programma dal 2 al 5 maggio tra le vie di Modena, città patrimonio dell'Unesco nonché capitale della Motor Valley emiliana. Convegni, esposizioni, incontri e attività di vario tipo: la rassegna, resa possibile grazie al finanziamento portato dal Fondo europeo di sviluppo regionale, offre questo e molto altro ancora.

Nel corso di queste quattro giornate primaverili sono previste circa 70.000 persone, attese da un fitto calendario include oltre 20 incontri di approfondimento, 12 talent talk rivolti ai giovani talent e una gran quantità di auto e moto in esposizione, tra le quali figurano la prestigiosa McLaren Senna e tre modelli della Ducati 916 Senna, per commemorare il pilota brasiliano a 30 anni dalla scomparsa.

Non è finita qui, poiché nel bel mezzo del 'Motor Valley Fest', infatti, si prevedono aperture straordinarie dei musei della Motor Valley, sfilate di auto storiche, corsi per diventare collaudatrici, proiezioni di film in anteprima, tributi alla figura dell'ingegnere Forghieri e degustazioni di pietanze tipiche. In concomitanza con il 'Fest', si svolgono eventi di motorsport internazionali all'interno degli autodromi regionali, per una vera e propria festa dedicata agli appassionati.

Il convegno inaugurale

La sesta edizione del 'Motor Valley Fest' si apre, come di consueto, con il convegno di inaugurazione al teatro Pavarotti di Modena, giovedì 2 maggio a partire dalle 9.

Nel convegno vengono affrontati temi di notevole importanza, come i possibili scenari futuri del settore automotive, le sfide della mobilità sostenibile o la fidelizzazione dei talenti. Tra gli ospiti dell'incontro è presente anche Stefano Domenicali, ex team principal della Ferrari e attuale amministratore delegato del Formula 1 Group. Con lui sono attese anche figure note e competenti del settore, da Andreas Cornet a Michele Bertoncello e non solo, che si apprestano a tenere speech su argomenti quali l'high performance e il lusso, la sostenibilità e l'intelligenza artificiale nell'ambito della mobilità.

Per saperne di più, consultare il programma dell'evento nella sezione dedicata del sito web. Nella stessa piattaforma è possibile anche registrarsi gratuitamente all'evento. I biglietti per i vari appuntamenti del Festival sono gratuiti, ad eccezione di quelli necessari per accedere ad alcuni musei.

Giovedì 2 maggio

9-13 , teatro Pavarotti, corso Canalgrande 85: Convegno inaugurale ;

, teatro Pavarotti, corso Canalgrande 85: ; 9-21 , Formigine Motor Valley Fest 2024;

, Formigine Motor Valley Fest 2024; 10-18.30, via Piave 30: Test Ride Energica ;

via Piave 30: ; 13-23 , piazza XX settembre: Automotive Women Association

, piazza XX settembre: 14:30-15:30 , teatro del Collegio di San Carlo: Talent Talk Maserati;

14.30-16.30 , Mva Headquarter, via Francesco Selmi 19: Filiera dell’Automotive , stato dell’arte e opportunità per il futuro;

, Mva Headquarter, via Francesco Selmi 19: , stato dell’arte e opportunità per il futuro; 14.30-16.30 , fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali, largo porta Sant'Agostino, 228: Finance & Open innovation ;

, fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali, largo porta Sant'Agostino, 228: ; 15:30-16:30 , teatro del Collegio di San Carlo: Talent Talk Bosch ;

16.30-18 , Mva Headquarter, Via Francesco Selmi 19: Investment strategy in the startup world, in partnership con motor valley accelerator;

, Mva Headquarter, Via Francesco Selmi 19: in partnership con motor valley accelerator; 16.30-18.15, Fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali, largo Porta Sant'Agostino, 228: ‘ La sfida dei talenti in un’epoca di skill ’;

Fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali, largo Porta Sant'Agostino, 228: ‘ ’; 16:30-17:30, teatro del Collegio di San Carlo: Talent Talk Pagani ;

17:30-18:30, teatro del Collegio di San Carlo: Talent Talk Tesla.

Tutto il giorno, Autodromo “Dino e Enzo Ferrari” di Imola: Senna 30 years.

Gli Expo:

museo Horacio Pagani ;

; piazza Grande, Modena: Il gusto di piacere Modena al ‘Motor Valley Fest’;

al ‘Motor Valley Fest’; via Divisione Acqui 17: Showroom Maserati ;

; largo Sant'Agostino: Expo Cnh Industrial ;

; Museo Enzo Ferrari;

Formigine: concorso artistico “The Magic” ;

; 13-23 , piazzale degli Erri: Expo Polizia di Stato;

, piazzale degli Erri: 13-23 , piazza Matteotti: Expo Guardia di Finanza;

, piazza Matteotti: 13-23 , piazza Matteotti: Expo agenzia delle dogane e dei monopoli;

, piazza Matteotti: 13-23 , piazza XX settembre: Expo Bugatti automobili Campogalliano Aps;

, piazza XX settembre: 13-23 , piazza Matteotti: Expo Polizia municipale;

, piazza Matteotti: 13-23 , piazza Matteotti: Expo Arma dei Carabinieri;

, piazza Matteotti: 13-23 , piazza Mazzini: Expo Ducati 916 Senna & Mclaren Senna

, piazza Mazzini: 13-23, piazza Matteotti: Expo Polo storico Aeronautica Militare ;

piazza Matteotti: ; 13-23 , palazzo Solmi: Speed – Velocità e moda nel racing;

, palazzo Solmi: – Velocità e moda nel racing; 14-18 , piazza Grande: Alla scoperta della Motor Valley – Muner ;

, piazza Grande: Alla scoperta della Motor Valley – ; 18 , Ex Albergo Diurno: Storie di vita – L’uomo oltre il pilota;

, Ex Albergo Diurno: – L’uomo oltre il pilota; 21-23, cinema Astra: Docufilm “Senna: senza paura, senza limiti, senza pari”.

Venerdì 3 maggio

9-10 , teatro del collegio di San Carlo: Talent Talk Dallara

, teatro del collegio di San Carlo: 9.30-11.30 , fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali, largo Porta Sant'Agostino 228: ‘Digitalizzazione e Intelligenza Artificiale’ ;

, fondazione AGO Modena Fabbriche Culturali, largo Porta Sant'Agostino 228: ; 9.30-11.30 , Mva Headquarter, via Francesco Selmi 19: Elettrico, E-Fuel e Idrogeno – Le sfide della mobilità;

, Mva Headquarter, via Francesco Selmi 19: 10-11, teatro del collegio di San Carlo: Talent Talk Ducati;

teatro del collegio di San Carlo: 10-16.30, Laboratorio Aperto: Motorsport club ;

Laboratorio Aperto: ; 10-18 , via Piave 30: Test Ride Energica ;

, via Piave 30: ; 10-24 , piazza XX settembre: Automotive Women Association ;

, piazza XX settembre: ; 11 , piazza Roma: Conferenza stampa Vernasca Silver Flag ;

, piazza Roma: ; 11-12 , teatro del collegio di San Carlo: Talent Talk Lamborghini ;

, teatro del collegio di San Carlo: ; 11.30-13.30 , Mva Headquarters: Sostenibilità – Lca, Esg e materiali ;

, Mva Headquarters: ; 11.30-13 , fondazione Ago Modena: ‘Connected car and services’;

, fondazione Ago Modena: 12-13 , teatro del collegio di San Carlo: Talent Talk Visa Cash App Rb F1 Team;

, teatro del collegio di San Carlo: 14-15 , teatro del collegio di San Carlo: Talent Talk Muner;

, teatro del collegio di San Carlo: 14.30-18 , palazzo Montecuccoli: Le libere professioni nel settore “Automotive” ;

, palazzo Montecuccoli: ; 14.30-16 , fondazione Ago Modena: Racing;

, fondazione Ago Modena: 15-16, teatro del collegio di San Carlo: Talent Talk Ferrari;

teatro del collegio di San Carlo: 16-17 , teatro del collegio di San Carlo: Talent Talk Energica;

, teatro del collegio di San Carlo: 16.30-18, fondazione Ago Modena: Design and Heritage.

fondazione Ago Modena: Tutto il giorno , autodromo “Dino e Enzo Ferrari”: Senna 30 years ;

, autodromo “Dino e Enzo Ferrari”: ; Tutto il giorno, autodromo “Riccardo Paletti”: Asi Motorshow 2024 ;

autodromo “Riccardo Paletti”: ; Tutto il giorno, Formigine: Motor Valley Fest 2024;

Sabato 4 maggio

9-18 , autodromo di Modena: Racing Events Invictus Corse ;

, autodromo di Modena: ; 10-18.30 , via Piave 30: Test Ride Energica ;

, via Piave 30: ; 10-24 , piazza XX settembre: Automotive Women Association ;

, piazza XX settembre: ; 15 , teatro del collegio di San Carlo: TedX Modena ;

, teatro del collegio di San Carlo: ; 19-24 , piazza Roma: parata supercars e moto del ‘Motor Valley Fest’ 2024 ;

, piazza Roma: ; Autodromo "Enzo e Dino Ferrari" di Imola: ‘Senna 30 years’ ;

Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari: Asi Motoshow 2024 ;

Formigine: “Formigine Motor Valley Fest” 2024.

Domenica 5 maggio

Autodromo “Enzo e Dino Ferrari” di Imola: ‘ Senna 30 years ’;

’; Autodromo “Riccardo Paletti” di Varano de’ Melegari: Asi Motorshow 2024 ;

; Misano World Circuit: Aci Racing Weekend 2024 ;

; 9-18 , autodromo di Modena: Modena Racing Test ;

, autodromo di Modena: ; Formigine: Motor Valley Fest 2024 ;

; 10-18.30 , via Piave 30: Test Ride Energica ;

, via Piave 30: ; 10-18 , piazza XX settembre: Automotive Women Association ;

, piazza XX settembre: ; 15.30, piazza Roma: ‘Concours d’èlègance’, trofeo Salvarola Terme.

