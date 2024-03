Motor Valley Fest 2024 a Modena: date e programma della sesta edizione

Modena, 28 marzo 2024 – Ci saranno in mostra le più belle e più invidiate auto al mondo. E si potranno ammirare le carene delle moto che fanno impazzire gli appassionati nei circuiti internazionali. Ma non chiamatela ‘vetrina’. Il Motor Valley Fest, a Modena dal 2 al 5 maggio, è un “laboratorio continuo”, dove vi partecipano i vertici delle gradi case motoristiche, i talenti che escono dall'università di ingegneria e i ricercatori che dibatteranno sui due più grandi temi del momento: la transizione ambientale e la transizione digitale. Ma alla festa dei motori dell'Emilia-Romagna c'è spazio anche per appassionati, sportivi o anche solo curiosi.

I motori alla sesta edizione

Gli organizzatori stimano 70mila presenze e il conteggio è decisamente attendibile se si pensa che ogni anno in questa regione arrivano oltre 2 milioni di turisti attratti solo dal brand ‘motori’. Lungo la via Emilia sono attratti da Ferrari, Maserati, Lamborghini, Pagani, Dallara e Ducati. Ma anche da tutto quello che ci gira intorno, tra autodromi, musei e le vere opere d'arte della tecnologia. Per questo il Motor Valley Fest, giunto alla sua sesta edizione, cresce anno dopo anno, e dimostra di essere già abbastanza "maturo” come spiega il sindaco di Modena, Gian Carlo Muzzarelli, che lo ha tenuto a battesimo: “Ci stiamo preparando a ospitare questa manifestazione che, come sempre, ci offrirà uno sguardo sul futuro dell’automotive, su ciò che significa la rivoluzione dell’elettrico, della guida autonoma e assistita e, naturalmente, sulle prospettive dell’idrogeno visto che in città avremo il polo di produzione dell’Hydrogen Valley”.

In ricordo di Senna

Per ricordare il mitico Ayrton Senna nel trentennale della sua scomparsa si troveranno in mostra, tra gli altri, la McLaren Senna e tre modelli della moto della Ducati 916 Senna. Chi arriva in regione quei giorni, oltre a visitare i musei dedicati ai motori, vedrà sfilare auto storiche o potrà partecipare al corso per diventare collaudatrici, assistere a proiezioni di film in anteprima.

Appuntamento in tv

Il viaggio nell’eccellenza della Motor Valley continuerà anche in televisione, con la programmazione in esclusiva nel mese di maggio di ‘Veloce. La leggenda della Motor Valley’, docu-serie realizzata da Rice Media con la regia di Paolo Civati per una delle reti ammiraglie della Rai.

Il programma

Il Motor Valley Fest si aprirà, come da tradizione, con il convegno inaugurale che avrà luogo al Teatro Pavarotti di Modena la mattina del 2 maggio dedicato ai nuovi scenari del settore automotive in questo momento geopolitico sempre più complesso. Sul palco, oltre agli amministratori delle case automobilistiche, ci saranno Stefano Domenicali, presidente e Ceo Formula 1, Andreas Cornet e Michele Bertoncello, partner McKinsey e Christian Richter, direttore Gcas Global Vertical Lead Automotive & Auto Retail di Google.

Interverranno poi Giovanna Vitelli, presidente di Azimut Benetti e Andrea Casaluci, Ceo Pirelli con due approfondimenti dedicati al tema della sostenibilità; mentre Johannes-Joerg Rueger, Presidente Bosch Engineering GmbH illustrerà alla platea la strategia di applicazione dell’intelligenza artificiale nel settore della mobilità.