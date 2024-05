Play a Modena, il festival dedicato al gioco: dove e quando

Modena, 17 maggio 2024 – Tre giorni all’insegna del gioco e del divertimento tra i padiglioni di ModenaFiere. Torna “Play”, il maggiore festival ludico in Italia con oltre 150 espositori, tantissimi giochi da tavolo e un ricco programma di eventi e incontri.

L’evento

Un appuntamento di tre giorni dedicato ai giochi di tutti i tipi, da venerdì 17 a domenica 19 maggio. “Play” vi aspetta nel quartiere fieristico di Modena, in un’area di 28mila metri quadrati in cui si possono trovare più 150 espositori, 2.500 tavoli di giochi allestiti e ed eventi live, oltre a diverse novità editoriali. E’ presente al Festival anche l’associazione ‘Make it Modena’ con un proprio stand dedicato, dove è possibile ammirare un’esposizione di stampe 3D e giocare con tangram di vario tipo.

L’evento, rivolto a persone di tutte le età, rispetta i seguenti orari di apertura: venerdì 17 maggio dalle 9 alle 20, sabato 18 dalle 9 alle 20 e domenica 19 dalle 9 alle 19.

Per conoscere il programma completo e non perdersi nemmeno un evento di interesse, è possibile consultare il sito web della rassegna. Per maggiori informazioni, invece, si può contattare il numero telefonico 059 848380 o in alternativa l’indirizzo mail info@modenafiere.it.

I prezzi

Fino a domenica 19 maggio, ultimo giorno del Festival, è possibile acquistare la prevendita online standard al prezzo di 23 euro, che sale a 42 in caso di abbonamento per due giorni e a 55 per quello di tre. In alternativa, i biglietti e gli abbonamenti in questione sono acquistabili anche direttamente in Fiera al medesimo prezzo delle prevendite online.