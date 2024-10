"A rischio i corsi per i bimbi disabili. Aiutateci a continuare il nostro sogno"

"Cerco finanziamenti per le attività a favore di corsi sportivi per bambini disabili, soprattutto sordi, in Appennino: non bastano le offerte sinora avute né la mia quota parte di raccolta mirtilli e vendita legname". L’appello è lanciato da Pierluigi ‘Gigi’ Contri di Riolunato, audioleso anch’egli, conosciutissimo in montagna per le sue benemerite iniziative e cariche. E’ infatti presidente dell’associazione ‘Emilia loves children’ onlus, presidente Sci club Riolunato, consigliere Pro loco di Riolunato, consigliere gruppo sportivo ENS Reggio Emilia sordi. "La mia storia comprende 16 anni da presidente associazione Emilia loves, 15 anni da presidente sci club Riolunato, 2 anni da consigliere gruppo sportivo ENS Reggio Emilia ed 1 anno da consigliere Pro loco. Ho ideato e promosso il progetto ’Sci abile’ dedicato ai portatori handicap soprattutto sordi e autismo: è da 16 anni che organizzo corsi sulle nevi del Cimone e da qualche anno sono impegnato anche col raduno nazionale pallavolo sordi a Fiumalbo. Per il progetto Sci abile che ha avvicinato tanti giovani con disabilità agli sport invernali ero sinora riuscito a raccogliere fondi per le spese d’hotel a pensione completa, scuola e noleggio sci e scarponi, viaggi navetta, ski pass, attestati e premi, con un grande aiuto personale dei Carabinieri Forestali e dello staff tecnico ecc. Grazie a tutti quelli che hanno elargito contributi e agli sponsor. Si è trattato di ben 16 anni consecutivi, anche se per Covid (2021 e 2022) e mancanza neve (2024) sono stati annullati. Per questa stagione 2024/25 -dice Pierluigi Contri, ammetto di essere in difficoltà a trovare finanziamenti per coprire le spese ai portatori handicap. Per cinque recenti edizioni ho pensato io a tate spese, investendo miei soldi a favore a progetto sci abile. Come ho fatto? In estate vado a raccogliere mirtilli che vendo e poi verso l’introito all’associazione tutti i giorni, investo circa 2/3 euro al kg a parte per questo progetto, poi vendo legna a 2 euro al quintale e verso all’associazione, per i lavori taglio erba taglia siepe e altri lavoretti prendo 10 euro all’ora e investo a favore dell’associazione: tutti fanno bonifici volontari; poi altri lavoretti e investo sempre in associazione per cercare i finanziamenti per coprire le spese. Ora – conclude Contri - devo chiedere un forte aiuto a sponsor".

Giuliano Pasquesi