Addio a Franco Tenace, infermiere storico del pronto soccorso

Tutti lo conoscevano al Policlinico: era non uno ma l’infermiere storico del Pronto Soccorso: una colonna portante per molti e una figura di riferimento, qualcuno da cui trovare conforto, sempre. Purtroppo, a soli 54 anni si è spento ieri Franco Giuseppe Tenace, dopo aver lottato contro una grave malattia. Tenace era originario di San Marco in Lamis, nel foggiano. Aveva iniziato nel 98/99 al pronto soccorso ed era stimato e riconosciuto tra i colleghi per il suo impegno e la sua dedizione al lavoro e ai pazienti. Non si è mai risparmiato nelle amicizie, dando sempre tutto se stesso con generosità e amore. A volte, quando finiva il turno, raggiungeva gli amici al pub ‘Vecchio Fiume’ a cui era particolarmente affezionato. "Riusciva sempre ad avere la parola giusta al momento giusto, dandoti il suo supporto con consigli e strappandoti il sorriso, sempre – affermano i nipoti Giuseppe e Melania. Era una persona solare, che amava la vita e voleva che tutti la vivessero con gioia e spensieratezza. Un addio che sa di arrivederci, all’amico, fratello, zio che c’è stato e che resterà sempre nei cuori e nelle anime di tutti quelli che hanno avuto il piacere e la fortuna di incontrare il suo cammino. Fai buon viaggio Franco". Franco lascia la mamma Lidia, la compagna Tiziana, la sorella Maria Teresa con Ivo, il fratello Michele con Stefania e i nipoti. I funerali saranno celebrati oggi alle 14.30 partendo dalla casa Funeraria Terracielo, direttamente per la chiesa Parrocchiale di Santa Caterina. Alle 15 saranno celebrati i funerali, dopo di che si procederà per il cimitero di San Marco in Lamis. Tutti i colleghi del Policlinico, sconvolti dalla grave perdita, si sono stretti attorno alla famiglia di Franco.