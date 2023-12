Alunno e prof aggrediti a Carpi, al Vallauri un migliaio di studenti contro la violenza

Carpi (Modena), 2 dicembre 2023 – Un migliaio di studenti, insieme a professori e genitori, si sono riuniti questa mattina davanti all’istituto Vallauri di Carpi per manifestare contro la violenza. Una iniziativa nata per difendere la scuola dopo l’aggressione mercoledì scorso a un alunno e a un professore (che ha riportato la frattura del naso) da parte di ragazzi di altre scuole.

Una spedizione punitiva che ha indignato tutti. In mattinata, tanti i cartelli e le testimonianze dei ragazzi per chiedere di fermare l’escalation violenta tra i giovani. Presenti anche alcune delegazioni di altre scuole cittadini in segno di vicinanza.