Aimag, cambio al vertice. Davide De Battisti non è più il direttore

Cambia anche il direttore generale di Aimag. Dal primo gennaio Davide De Battisti, protagonista a lungo in questi anni della crescita dell’azienda multiservizi della Bassa e dell’area carpigiana, non è più il direttore generale. Il vento di rinnovamento che soffia dal giugno scorso quando fu rotto il Patto di Sindacato tra i 21 comuni aderenti alla società non ha risparmiato neanche l’alto dirigente. Senza fornire alcuna comunicazione ufficiale, il manager non è più citato sul sito della società come direttore generale. Dopo il cambio del vertice politico per fare posto ad Hera, ora si completa il disegno preannunciato da Hera con la lettera del 13 aprile scorso e si è proceduto alla rimozione di De Battisti.