Alice Neri, accertamenti su borsello, bidone dell’olio e mozziconi

Alice Neri e l'indagato per il suo assassinio Mohamed Gaaloul

Modena, 28 gennaio 2023 – Il borsello che indossava quella sera al bar, immortalato dalle telecamere e riconosciuto da alcuni testimoni. Il bidone dell’olio esausto, in cerca di eventuali impronte ma anche mozziconi di sigarette ed altri reperti. Le tappe di un giallo La procura ha chiesto l’incidente probatorio per tutti e tre gli indagati nel caso Alice Neri, ovvero il principale sospettato, Mohamed Gaaloul, il marito Nicholas Negrini ed il collega di Alice, il giovane sardo Marco Cuccui. La data ancora non è stata fissata ma l’incidente probatorio servirà per acquisire le prove ed effettuare sui reperti sin qui raccolti accertamenti tecnici irripetibili. Infatti la procura chiede che vengano analizzati tutti i reperti individuati sulla scena del crimine ma anche nell’abitazione degli indagati. Si partirà dall’analisi delle tracce sul borsello del tunisino 29enne, sequestrato dagli inquirenti mentre non vi sarebbe traccia degli indumenti indossati da Mohamed la sera in cui la giovane mamma è stata uccisa. Il tunisino si è sottoposto senza porre alcun tipo di ‘resistenza’ al prelievo del Dna in carcere nei giorni scorsi. Saranno poi analizzate le impronte trovate sul bidone dell’olio esausto: parliamo di quel bidone in plastica di colore blu, da venticinque litri...