Allarme baby gang a Vignola : "Subito un Consiglio comunale"

Il fenomeno delle baby gang che assilla Vignola sarà oggetto di un consiglio comunale aperto agli interventi dei cittadini. A chiederlo sono stati ieri i gruppi di minoranza. Il consigliere di Vignola per Tutti Angelo Pasini, a nome di tutta l’opposizione, ha rilevato: "Il fenomeno sociale delle baby gang sta evolvendo rapidamente anche nelle realtà urbane di provincia nei comuni di minori dimensioni e periferici, come Vignola, rispetto alle città capoluogo, e sta mettendo a dura prova le istituzioni pubbliche. Il consiglio comunale e la Giunta, in rappresentanza della popolazione amministrata, devono assumere a proprio carico l’iniziativa per rendere più sicure strade e parchi cittadini, per i giovani e per la società nel suo complesso... L’educazione al rispetto va indotta, e non interpretata come un accrescimento culturale facoltativo. Con questa richiesta di convocazione del consiglio comunale in seduta aperta, vogliamo: dare voce ai giovani affinché sappiano che alle istituzioni si può anche chiedere aiuto, se occorre; dare ampio risalto alla comunicazione. La conoscenza è la prima forma di difesa e prevenzione; dare voce alla cittadinanza; dare voce a tutti coloro che hanno proposte per affrontare la non facile sfida; promuovere il dialogo e il coordinamento tra l’istituzione pubblica e le forze dell’ordine". Ora, rimane appunto da calendarizzare questo consiglio nei prossimi giorni. Dall’altra parte rispondono dall’amministrazione comunale: "Abbiamo appreso con sconcerto e profonda preoccupazione quanto accaduto nei pressi della stazione delle corriere, soprattutto per la giovanissima età della vittima (il riferimento è alla 12enne che ha subito abusi sessuali, ndr). Le indagini sono in corso e abbiamo piena fiducia sull’operato delle forze dell’ordine. Quanto al consiglio comunale aperto sui temi della sicurezza, riteniamo che discutere di problemi che riguardano la comunità è sempre importante. Per quanto ci riguarda, l’Amministrazione di Vignola è da tempo impegnata per costruire risposte e nuovi servizi sul proprio territorio, non solo di tipo securitario, in collaborazione con le agenzie formative e con Polizia locale e le Forze dell’ordine. Speriamo che le minoranze arrivino in consiglio comunale con la volontà di confrontarsi su un tema così complesso, con proposte concrete e non con polemiche di parte inconcludenti su fenomeni che sono di portata nazionale"