Altro grave schianto. Coinvolta una famiglia con una bambina

Ennesimo e gravissimo incidente, nel tardo pomeriggio di ieri sulla Nazionale per Carpi, all’altezza di Ganaceto. Per cause ancora in corso di accertamento un’auto con a bordo un’intera famiglia si è schiantata frontalmente contro un camion.

Ferita gravemente una coppia mentre pare che la figlioletta, di cinque anni, abbia riportato lesioni non gravi. Lo schianto si è verificato intorno alle 18 di ieri: il mezzo pesante sarebbe finito contro la Fiat Brava della famiglia che era intenta ad immettersi sulla Nazionale Per Carpi, poco dopo Lesignana.

A seguito dell’urto, violentissimo, la vettura è finita nel fossato adiacente la carreggiata. Sul posto sono accorsi immediatamente i pompieri, che hanno estratto gli occupanti del mezzo oltre alle ambulanze dei sanitari del 118, intervenuti con l’automedica.

Ad avere la peggio sarebbe stato il papà, che ha riportato numerosi traumi. Ferite importanti anche per la moglie, incinta. La piccola, invece, portata al Policlinico avrebbe appunto riportato lievi lesioni. A seguito dell’incidente la Nazionale per Carpi è rimasta chiusa al traffico per diverso tempo, con conseguenti disagi alla circolazione e al traffico che si sono protratti fino a sera.

I coniugi sono stati immediatamente trasportati all’ospedale di Baggiovara in codice rosso e sono stati subito sottoposti a tutti gli accertamenti sanitari necessari.

Sul posto, per gli accertamenti di rito sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale che si stanno ora occupando di ricostruire la dinamica dell’ennesimo grave incidente che si è verificato nella nostra provincia e di ristabilire l’ordine sulla strada.