Aumenta l’attività della Polizia locale: intensificati i presidi

I dati dell’attività condotta nel primo quadrimestre dalla Polizia locale (nella foto il comandante Luigi Scannapieco) evidenziano un miglioramento rispetto allo stesso periodo del 2024. In particolare, nel periodo gennaio–aprile 2025, sono stati effettuati 23 posti di controllo, che hanno portato alla verifica di 132 autovetture e 15 mezzi pesanti. Gli agenti hanno rilevato 13 incidenti stradali, di cui 9 con feriti. L’attività settimanale di presidio durante il mercato ha portato alla effettuazione, poi, di 120 verifiche, conclusesi con 11 sanzioni elevate per irregolarità di varia natura. Sul fronte della sicurezza alla guida, sono state accertate 2 violazioni per guida in stato di ebbrezza e una per guida sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Particolare attenzione è stata rivolta anche alle segnalazioni provenienti dai cittadini (82) gestite dal Comando nel quadrimestre.