"Bagni carenti, palestra indisponibile". E’ sciopero

Ieri è stato il primo dei due giorni di sciopero a Pavullo degli studenti del Cavazzi Sorbelli. La protesta si ripeterà anche oggi. Circa 200 studenti si sono radunati davanti al Municipio e hanno sfilato lungo le vie del centro cittadino. Il sindaco li ha accolti e informati sul completamento dei lavori nelle palestre (sia la nuova che la vecchia) entro l’estate, da renderle entrambe disponibili per il nuovo anno scolastico. "L’esito del sopralluogo a scuola – ha assicurato i primo cittadino - sarà riportato anche nel Consiglio Comunale di febbraio, mentre il prossimo incontro è previsto per i primi di maggio". Oltre ad alcuni genitori al fianco dei ragazzi, era presente il presidente del Consiglio d’Istituto. Le motivazioni che hanno spinto i ragazzi a scioperare riguardano la inaccessibilità delle vie di fuga per le classi nei container e nell’ex biblioteca, la mancanza di campanelle nelle aule dei container, l’insufficienza dei bagni, la cancellazione delle gite e dei progetti e dei laboratori pomeridiani, la biblioteca non fruibile da anni che rimane chiusa per motivi non chiari.