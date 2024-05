Cade dal balcone a 3 anni a Soliera e ‘rimbalza’ sulle auto in sosta

Soliera (Modena), 31 maggio 2024 – Tragedia sfiorata questa mattina a Soliera dove un bimbo di appena 3 anni è caduto dal balcone, 'rimbalzando' sulle auto in sosta. Pare che il piccolo in quel momento fosse a casa da solo, una abitazione in via Carpi-Ravarino.

Sul posto carabinieri e 118. Il bambino è stato portato in elicottero all'ospedale Maggiore di Bologna. Grazie alle auto che hanno attutito la caduta, pare che non sia in gravi condizioni.

Il bambino era in quel momento in casa col fratellino minore e una parente che era scesa un attimo fino all'ingresso del condominio per consegnare un documento alla madre del piccolo.

Proprio in quegli istanti il bambino si è arrampicato sul balcone cadendo sul tettuccio di un'auto in sosta.