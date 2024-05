Ragazzino cade da balcone a San Prospero, ricoverato ma non in pericolo di vita

SAN PROSPERO

Paura ieri pomeriggio a San Prospero dove un ragazzino di 12 anni è improvvisamente caduto da un balcone. Fortunatamente il minore, pur avendo riportato serie lesioni, non corre pericolo di vita ed è ora ricoverato nel reparto di pediatria dell’ospedale Maggiore di Bologna, dove è stato trasportato dall’elisoccorso. L’episodio si è verificato intorno alle 16 di ieri. In base a quanto trapelato il ragazzino, di origini ghanesi si trovava in casa da solo, con il fratellino di pochi anni. I bambini stavano attendendo il ritorno a casa dei genitori. Qualcosa, però, avrebbe intimorito il 12enne che, proprio per paura si sarebbe sporto dal balcone per poi scavalcarlo, precipitando al suolo. Il minore è stato soccorso da una vicina di casa, che ha udito il tonfo e si è precipitata dal minore. La donna ha subito dato l’allarme. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 e, poco dopo, è atterrata anche l’eliambulanza che ha trasferito il 12enne d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Dopo essere stato sottoposto agli accertamenti di rito, il bambino è stato medicato e ricoverato nel reparto di pediatria in osservazione. Fortunatamente non risulta in pericolo di vita, nonostante i diversi traumi riportati nella caduta, dopo un volo di circa tre metri. Sul posto, ieri, per gli accertamenti di rito sono intervenuti anche i carabinieri di San Prospero che stanno ora effettuando accertamenti per ricostruire quanto accaduto.