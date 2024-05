Cade male mentre fa il salto in lungo. Bimbo di 10 anni perde i sensi per alcuni istanti

Si sono vissuti dei momenti di apprensione, ieri mattina alle scuole di Luzzara, dove un alunno di dieci anni, nel corso di un salto in lungo nel cortile interno, è caduto malamente, battendo la spalla a terra e procurandosi un trauma, piuttosto doloroso. E’ successo nell’area scolastica del paese di via Fermi, in centro storico. Il personale scolastico ha subito chiesto l’intervento dei soccorsi, contattando la centrale operativa del 118. E’ stata mobilitata un’ambulanza della Croce rossa guastallese, ma poco dopo è giunto sul posto anche il personale dell’autoinfermieristica, in quanto il bambino aveva perso i sensi per alcuni istanti. Uno svenimento provocato forse dal forte dolore dovuto al trauma o dal momento di tensione accumulato dopo la caduta accidentale. Per fortuna, dopo le prime cure, l’alunno ha dato evidenti segni di ripresa. E’ stato visitato sul posto, caricato in ambulanza e trasportato al pronto soccorso di Guastalla. Pur se l’ospedale di zona non ha ancora ottenuto la riapertura del reparto di Pediatria, è stato comunque permesso di trattare il bambino in pronto soccorso, evitando così un più lungo trasferimento al Santa Maria Nuova di Reggio.