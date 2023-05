"Camposanto, giunta quasi confermata"

Pochi giorni e Monja Zaniboni, forte della riconferma raggiunta con oltre il 55%, ha già deciso i nomi della giunta. "Vado in continuità – conferma la Zaniboni - e cambierà una sola persona dei quattro della giunta passata. L’obiettivo è di cogliere questa riconferma come una opportunità rara di potersi occupare del proprio comune e rendere Camposanto bella da vivere". Al suo fianco come vice sindaco ci sarà Andrea Resca, mister preferenze, che si occuperà di associazionismo e volontariato, cultura, sport e tempo libero e in più avrà scuola e rapporti con la scuola di musica Andreoli. Gli altri nomi sono Giacomo Vincenzi, già vice sindaco, che gestirà ambiente, energia e comunità energetiche, urbanistica, lavori pubblici e mobilità in senso ampio, quindi anche mobilità sostenibile, spazio pubblico e agricoltura. Poi la new entry Umberto Neri, che avrà partecipazione e comunicazione, commercio e attività produttive, promozione del territorio, turismo, agenda digitale e innovazione, lavoro e Europa. L’ultimo nome è la conferma di Orsola D’Agata che si occuperà di politiche sociali. La sindaca manterrà per sè sicurezza, protezione civile, affari generali, bilancio, personale, sanità.

Alberto Greco