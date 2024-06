"Centro storico invaso dai tavolini"

"Il centro storico è appesantito da un eccessivo carico turistico e del tempo libero. Intere strade sono invase dai tavolini dei locali che stanno schiacciando tutte le altre funzioni a partire dalla residenza. Inaccettabile poi l’occupazione dei portici e dei marciapiedi che crea ostacoli a chiunque. Occorre riequilibrare tale carico, espandendo l’area destinata a queste funzioni ai giardini ducali, al parco Novi Sad, all’area est del parco delle mura". Il candidato sindaco di Modena volta pagina, Unione popolare e Possibile Claudio Tonelli risponde alle sette domande di Italia nostra.

Tra queste, oltre alla questione centro storico, sui boschi spontanei urbani Tonelli si dice d’accordo con l’associazione: "Si tratta di preziosi polmoni verdi per aree periferiche che non sempre ne hanno sufficiente dotazione". Mentre a proposito dei chioschi nel parco "si sta creando un’eccessiva concentrazione di questi locali nel parco delle mura con evidente sofferenza del verde. Il verde cittadino soprattutto quello di pregio storico e monumentale deve essere tutelato. Occorre ridurre il numero delle concessioni dei chioschi e le loro le dimensioni in modo che possano reggere l’attività durante tutto l’anno ed, al tempo stesso, non occupino troppo spazio".

Quanto al Filobus in centro storico, "riteniamo che il trasporto pubblico debba avere un trattamento di privilegio, talvolta alternativo ai veicoli privati ed offrire piena e facile accessibilità a tutte le zone della città come capita in tante realtà europee più avanzate. Si tratta di valutare attentamente i mezzi ed i percorsi più opportuni per accedere alle aree centrali.