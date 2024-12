Christmas Swap Party, quando il guardaroba si cambia in maniera sostenibile

Il 19 dicembre torna "Christmas Swap Party", progetto alla sua seconda edizione del CEAS La Raganella, Mani Tese e della Sartoria Circolare Manigolde, in collaborazione con il "Comitato Genitori" della Scuola media "Montanari".

Lo Swap Party (dall’inglese "baratto") sarà l’occasione per gli studenti delle classi prime, seconde e terze, di portare un numero massimo di 3 capi d’abbigliamento inutilizzati (puliti e in buono stato), per poi scambiarli con quelli dei compagni e amici. Un buon motivo per rinnovare il proprio guardaroba in modo sostenibile, cogliendo l’occasione per realizzare un regalo di Natale "diverso dal solito", acquisendo consapevolezza sul tema della moda sostenibile, dell’inquinamento nel campo della moda e della violazione dei diritti umani per condizioni di sfruttamento nei Paesi del sud del mondo. Il punto scambio sarà allestito presso l’atrio della scuola dalle 15.00 alle 17.30.

Al. Gr.