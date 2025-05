Corsi di tecnologia nel monastero del ’500

Dopo quasi cinque secoli, il Monastero delle suore di Montecreto (fondato nel 1550) si sta affermando come apprezzato luogo di soggiorno estivo di giovani da 8 a 17 anni, che qui vivranno settimane di ‘un’esperienza educativa unica, all’insegna della creatività, della tecnologia e del divertimento’ coi summer camp ‘MakerDojo’. Era la fine del 2015 quando il complesso monastico intitolato a san Domenico (prima di clausura poi di vita attiva delle suore) fu chiuso per crisi di vocazioni, dopo che cinque secoli di una realtà sempre intessuta a doppio filo con la vita del paese con tantissime iniziative educative, religiose e sociali. Nel 2022 il Comune di Montecreto vinse un bando della Regione Emilia Romagna di 790mila euro per la riqualificazione dell’ex monastero, che quindi fu riadattato. Ora dal 2023 vi si svolgono camp estivi, che per il 2025 saranno illustrati oggi alle 18 con un Open Day online a cui ci si può iscrivere sul sito dell’ente.

Quest’anno una novità anche per una fascia d’età superiore: "Per la prima volta- dicono da MakerDojo- lanciamo un’esperienza unica dedicata a giovani tra i 18 e i 24 anni: un summer camp immersivo tra tecnologia, innovazione e socialità, dove si potranno esplorare i mondi della creazione di videogiochi e dell’intelligenza artificiale, confrontarsi con professionisti del settore e connettesti con altri appassionati di digitale. Il tutto in una location d’eccezione: il suggestivo Monastero di San Domenico, un luogo immerso nella natura e completamente rifunzionalizzato per offrire spazi educativi all’avanguardia, ambienti accoglienti pensati per la socialità e aree dedicate al relax e al tempo libero".

Tutte le attività del Summer Camp saranno supportate da uno staff di educatori e tutor altamente competenti ed esperti nella conduzione dei laboratori. È prevista la presenza di un educatore ogni 5 ragazzi/e, garantendo un’attenzione personalizzata. Le settimane di soggiorno saranno dal 29 giugno al 2 agosto.

Il Comune di Montecreto per l’edizione 2025 del MakerDojo Summer Camp mette a disposizione un pacchetto di borse di studio a copertura parziale o totale del costo di iscrizione, sulla base di criteri di residenza e reddito fino ad esaurimento delle risorse. I partecipanti residenti nei Comuni del Frignano (Fanano, Fiumalbo, Lama Mocogno, Montecreto, Pavullo, Pievepelago, Polinago, Riolunato, Serramazzoni e Sestola) con Isee inferiore a 40.000 euro, avranno un voucher sconto pari al 100% dell’importo del servizio fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Voucher fino al 50 % (in base all’Isee) per le famiglie non residenti. Una iniziativa di pregio per il nostro Appennino, data che l’unica altra iniziativa italiana Dojo è a Courmayeur (Valle d’Aosta).

g.p.