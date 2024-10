Donazioni record per i volontari

Prossima ormai al traguardo dei 25 anni nel 2026, già a maggio 2023 "La Nostra Mirandola ODV" ha raggiunto i 3 milioni di euro di donazioni fatte. Si tratta di una cifra enorme che segna la vitalità di questa associazione nata l’8 dicembre 2001 e che ha saputo distinguersi per il suo impegno innanzitutto in favore dell’Ospedale Santa Maria Bianca, ma anche per le tante iniziative culturali di cui si è fatta promotrice. Presieduta dalla professoressa Nicoletta Arbizzi, il primo concreto atto è stato l’acquisto della prima TAC per l’ospedale. Da allora è stato un susseguirsi di gesti generosi in favore della comunità mirandolese, e non solo, perché altre donazioni hanno raggiunto il Paraguay, il Madagascar, il Nicaragua e la Bosnia. Ma, è stato soprattutto l’ospedale Santa Maria Bianca a beneficiare della generosità promossa dagli oltre 420 soci iscritti suddivisi in: gruppo dei giovani "Accompagnatori culturali", gruppo degli adulti chiamato "La Strada", gruppo dell’"Intaglio artistico su legno". Nel complesso i donatori sono stati nel tempo 15.500, com¬presi tutti quelli che ogni anno fanno un’offerta per il loro calendario storico, che viene stampato da 18 anni e che ha permesso l’acquisto di 20 letti. E grazie a "La Nostra Mirandola" a tutto maggio dell’anno scorso le persone che hanno visitato la Città dei Pico sono state 63.500.