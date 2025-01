Donna urtata da un autobus mentre attraversa la strada

Stava attraversando la strada quando, all’improvviso, è stata urtata da un autobus. Coinvolta in uno dei diversi e gravi incidenti che si sono verificati ieri in città, una 77enne modenese. L’episodio è avvenuto intorno alle 10 di ieri mattina in viale Jacopo Barozzi. L’anziana stava attraversando l’incrocio all’altezza di via Riccoboni quando, appunto, è stata ‘colpita’ da un autobus Seta della linea 1A, proveniente da via Luosi e diretto in autostazione intento a svoltare a sinistra. La pensionata è caduta a terra ma è rimasta cosciente durante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con automedica e ambulanza e la 77enne è stata trasportata in codice di media gravità a Baggiovara. Fortunatamente la pensionata non ha riportato lesioni gravi ed è ricoverata nel reparto di medicina d’Urgenza dell’ospedale di Baggiovara con una prognosi di 30 giorni. Sul posto, per i rilievi di legge sono accorsi gli agenti della Polizia locale che hanno acquisito anche le immagini delle telecamere installate sul mezzo pubblico, al fine di ricostruire la dinamica. La signora pare abbia attraversato nei pressi del semaforo che, in quel momento, avrebbe avuto il segnale verde.

Il traffico è rimasto rallentato per qualche tempo, avendo in parte il mezzo bloccato la carreggiata.

Sempre ieri mattina dramma scongiurato a seguito di un incidente frontale tra un mezzo pesante ed un’autovettura grazie al rapido ed efficace intervento del Vigile del fuoco Coordinatore Andrea Zuppiroli che, libero dal servizio, stava transitando a Castelnuovo Rangone. Senza esitare, ha estratto prontamente il conducente dell’autoveicolo dal mezzo, alimentato a Gpl, prima che le fiamme avvolgessero l’abitacolo stesso. L’opera di soccorso è poi continuata con l’intervento della squadra dei vigili del fuoco della Centrale di Modena.