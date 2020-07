Modena, 14 luglio 2020 - Viaggiavano appoggiati a tre pacchi particolarmente colmi: quando gli agenti della polizia stradale di Modena Nord li hanno aperti sono spuntati 32 kg di Infiorescenze di marijuana purissima (video).



È finito in manette un 45enne pugliese fermato ieri intorno alle 13 nell’area di servizio Secchia dell’A1. L’uomo viaggiava in auto insieme alla figlia 15enne e al fidanzato della ragazzina 17enne, entrambi segnalati alla procura dei minori.



Il trio infatti, proveniente dall’A22 aveva in auto un carico di 32 chili di droga del valore di circa 70mila euro. L’auto, una Fiat brava è stata sottoposta a sequestro.



