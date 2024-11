Due ‘vaccini day’ per combattere pneumococco e herpes zoster

L’Ausl di Modena rafforza ulteriormente il proprio impegno per la tutela della salute dei cittadini: due giornate di vaccinazione "open day" per i 65enni contro l’Herpes Zoster e lo Pneumococco, il 30 novembre e il 7 dicembre. "La nostra azienda propone a tutti i nati nel 1959, ossia coloro che quest’anno devono compiere 65 anni, 2 vaccini molto importanti: uno contro Herpes Zoster (Fuoco di Sant’Antonio) e l’altro lo Pneumococco. In particolare, negli scorsi giorni sono stati inviati SMS sul cellulare e lettere di invito direttamente sul fascicolo sanitario, con lo scopo di rinforzare l’indicazione che i 65enni hanno il diritto di accedere a queste vaccinazioni gratuitamente", ha affermato la Dr.ssa Alessandra Fantuzzi, Responsabile del Servizio Igiene Pubblica, AUSL Modena. È possibile vaccinarsi anche tramite il proprio medico di famiglia o in occasione degli open day, ad accesso libero, nelle giornate di sabato 30 novembre e sabato 7 dicembre, presso l’hangar di via Minutara a Modena. Non solo, è possibile prenotarsi chiamando il numero verde 800 90 90 41. La letteratura scientifica dimostra che dai 65 anni in poi c’è un indebolimento delle difese immunitarie e si può essere più esposti al rischio di prendersi alcune malattie infettive e di sviluppare complicanze anche gravi. L’Herpes Zoster è un virus che provoca una dolorosa eruzione cutanea, conosciuta come fuoco di Sant’Antonio. ll vaccino è di nuova generazione a 2 dosi e funziona molto bene nel proteggere da quella malattia, che può portare a complicanze che possono durare molti mesi. La vaccinazione contro lo Pneumococco è fortemente raccomandata per prevenire le infezioni gravi come la polmonite, la meningite, l’endocardite, o infezioni comuni come la bronchite, l’otite o la sinusite.

Gilda Cacciapuoti