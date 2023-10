Duplice omicidio di Vignola, il giudice dispone il carcere per Uber Capucci

Modena, 5 ottobre 2023 – Udienza di convalida in tribunale a Modena per Uber Capucci, il 67enne ritenuto essere l’autore del duplice omicidio di Vignola, dove sono morti la madre 88enne Anna Malmusi ed il fratello 66enne Emore Capucci.

Duplice omicidio in via Torino a Vignola

Dopo essersi riservato in un primo momento, il giudice ha convalidato l’arresto del 67enne, attualmente ricoverato all’ospedale di Baggiovara in terapia intensiva per il tentato suicidio.

Come misura cautelare è stato disposto il carcere.

Dopo la convalida resterà piantonato in ospedale dai carabinieri. Sono in corso intanto gli esami autoptici sulle due salme.

Da quanto sta emergendo, Emore Capucci è stato ucciso a coltellate, per stabilire le cause del decesso della madre serviranno invece altri approfondimenti.