Elezioni saltate: "Ora basta propaganda"

Sauro Borghi, candidato sindaco della lista civica "San Prospero 2030 – Sauro Borghi Sindaco", replica duro all’avversario di centrodestra Bruno Fontana e gli ricorda che "non ha compreso che la campagna elettorale è finita". Respinge il duro attacco rivolto da Fontana ai dipendenti comunali per l’errore nella consegna della documentazione delle liste, entrambe ricusate dalla Commissione elettorale provinciale, come confermato dalla sentenza del Consiglio di Stato. "Non trovo corretto da parte di Fontana – sostiene Borghi – legare la propria responsabilità all’ingenuità di essersi fidato ed affidato al Comune, e sgradito esporre la professionalità dei "tecnici" a tale pubblico ludibrio e affermare che da questo Comune i dipendenti fuggono: tutti gli avvicendamenti di questi ultimi anni sono relativi a quiescenze o richieste di mobilità motivate da esigenze famigliari". L’invito finale di Borghi è "perché in questi frangenti di incertezza si cerchi la massima unità d’intenti, evitando strumentalizzazioni e sortite propagandistiche, specie se indirizzate verso lavoratori e dipendenti che meritano il nostro rispetto". Sul commissariamento poi parla anche il presidente Ucman, Claudio Poletti, avvertendo che avrà "una ricaduta sulla vita dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord. Pertanto, confidiamo che il commissario possa operare evitando che si possano creare problemi o addirittura vengano a mancare i servizi che sono stati tutti conferiti in Unione".

al. gr.