Ferrari da domani al cinema. I luoghi del film di Mann in una mappa turistica. A Maranello il figlio Piero

Il passaggio della Mille Miglia a tutta velocità in via Farini e piazza Roma, con il Palazzo Ducale sullo sfondo; la curva in Piazza Grande, all’ombra del Duomo e della Ghirlandina; ma anche la casa in Largo Garibaldi, di fronte alla fontana dei Due Fiumi di Graziosi, la bottega del barbiere in Canalgrande, la Stazione piccola di piazza Manzoni immersa nella nebbia e la chiesa di San Pietro per la messa con gli operai della Ferrari. Sono solo alcuni dei luoghi della città che caratterizzano il film ’Ferrari’ di Michael Mann che da domani sarà nelle sale cinematografiche in anteprima a Modena e a Maranello. E tutti questi luoghi sono riportati in una mappa consultabile sul sito Visitmodena.it (www.visitmodena.ititla-modena-di-ferrari-e-di-mann) e disponibile, dal pomeriggio di giovedì, anche al punto di informazione turistica di piazza Grande e nei cinema Victoria e Raffaello dove si proietta il film. Al Victoria è previsto un saluto del sindaco Gian Carlo Muzzarelli prima della proiezione delle 20.30.

L’iniziativa è realizzata dal Comune, con gli assessorati alla Cultura e al Turismo, per consentire ai modenesi e ai visitatori di ripercorrere i diversi luoghi in cui è stata girata la pellicola nel centro storico di Modena, ma anche nelle altre località del territorio provinciale e regionale. Il film ’Ferrari’, infatti, come è stato sottolineato dal sindaco Gian Carlo Muzzarelli in occasione della consegna della Bonissima al regista Michael Mann in settembre, rappresenta una grande occasione per la promozione della città, con le immagini di Modena che faranno il giro del mondo.

Anche Maranello, culla del Cavallino, scalpita per l’anteprima del film. "Alla prima del 7 dicembre (domani, ndr) – ha detto il sindaco Luigi Zironi – parteciperanno persone legate alle vicende narrate nella pellicola, da Piero Ferrari agli storici meccanici del Cavallino: sarà bello condividere con loro le emozioni della storia raccontata dal regista statunitense". A Maranello domani (serata sold out), per la prima proiezione all’Auditorium intitolato al fondatore della casa automobilistica, è prevista la presenza di Piero Ferrari, del giornalista e scrittore Leo Turrini e di alcuni ex meccanici del Cavallino, alcuni dei quali compaiono nel film. All’esterno dell’Auditorium sarà allestita una collezione di auto e veicoli d’epoca, tutti degli anni Cinquanta, utilizzati in diverse scene della pellicola, forniti da collezionisti e proprietari, dalla Lancia Aurelia alle Fiat 600 e 1100 al bus Fiat Tigrotto. E in occasione dell’uscita del film, da domani al 7 gennaio, lo Spazio Culturale Madonna del Corso ospita la mostra fotografica di Enzo Giovanelli ’Ritratti: il Drake’, con foto di Enzo Ferrari nelle occasioni pubbliche e nei momenti informali (inaugurazione domani alle 11). E’ possibile acquistare le prevendite per le proiezioni a Maranello dal’8 al 13 dicembre sul circuito Vivaticket e in Auditorium.