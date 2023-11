Ferrari, il film in anteprima. A Modena e Maranello proiezioni dal 7 dicembre

Modena, 17 novembre 2023 – Partirà da Maranello e Modena, proprio dove tutto è cominciato, la corsa del film ’Ferrari’ di Michael Mann. Non poteva essere altrimenti: le due città simbolo del Cavallino saranno quelle dove, in anteprima, gli appassionati potranno recarsi al cinema e godersi lo spettacolo. Il film sarà proiettato dal 7 al 13 dicembre (l’uscita nazionale è il 14) a Maranello nell’Auditorium Enzo Ferrari e al cinema Victoria e nella multisala Raffaello di Modena. L’attesissima pellicola del regista quattro volte candidato all’Oscar, vedrà in pole position i luoghi iconici di Enzo Ferrari, dove il film è stato girato.

La macchina da presa, come noto, ha voluto raccontare le vicende dell’anno 1957. Enzo Ferrari, ex pilota e costruttore delle auto più famose al mondo, si trova a un bivio della sua esistenza. L’azienda che dieci anni prima aveva creato dal nulla con la moglie Laura (interpretata da Penelope Cruz) rischia il fallimento e anche il loro matrimonio è sempre più tempestoso, dopo la morte del loro unico erede Dino e la scoperta dell’esistenza di Piero, il figlio nato dalla relazione con Lina Lardi (Shailene Woodley). Quell’anno i piloti del ’Drake’ si lanciano in una gara che attraversa tutta la penisola: la gloriosa Mille Miglia.

Coinvolgente e spettacolare, Ferrari racconta l’affascinante quanto spietato mondo delle corse automobilistiche degli anni Cinquanta, ma rivela anche gli aspetti più intimi e personali di uomo diventato una leggenda senza tempo e un’icona mondiale.

Il candidato all’Oscar Adam Driver è Enzo Ferrari; accanto a lui il Premio Oscar Penélope Cruz nel ruolo della moglie Laura, Shailene Woodley in quello di Lina Lardi, Patrick Dempsey e Jack O’Connell nei panni rispettivamente dei piloti Piero Taruffi e Peter Collins. Nel cast anche Sarah Gadon (Linda Christian) e Gabriel Leone, che interpreta il giovane e ambizioso pilota Fon De Portago.

Prodotto da STX Entertainment, Ferrari è un’esclusiva per l’Italia Leone Film Group in collaborazione con Rai Cinema e uscirà al cinema il 14 dicembre 2023 con 01 Distribution e Natale negli Stati Uniti. I modenesi, però, potranno gustarsi l’anteprima e divertirsi a riconoscere i luoghi a cui sono affezionati eccezionalmente sul grande schermo.