Ferrari, il film debutta a Venezia e il regista Mann torna a Modena: "Gli daremo la Bonissima"

Modena, 31 agosto 2023 – Con il film ’Ferrari’ di Michael Mann anche Modena oggi sbarca a Venezia, all’80° edizione della Mostra del Cinema. Perché, come sottolinea il sindaco Gian Carlo Muzzarelli, ci sarà "tanta Modena in quella pellicola che contribuirà a rinnovare e rilanciare il mito di Enzo Ferrari nel mondo rappresentando anche una grande opportunità per la promozione del nostro territorio".

Festival del cinema di Venezia, il regista Michael Mann arriva al Lido (Ansa)

È questo uno dei motivi che porterà l’Amministrazione comunale ad attribuire la Bonissima al regista Michael Mann che nei prossimi giorni dovrebbe essere in città: "A Venezia gli rinnoverò l’invito", afferma il sindaco Muzzarelli.

Foto: il set di Ferrari a Modena

Nel frattempo, Emilia-Romagna Film Commission in collaborazione con il Comune, ha organizzato una proiezione domenica al cinema Victoria, riservata ad autorità e collaboratori.

La proiezione è rigorosamente a porte chiuse, sulla base di inviti personali (circa 200), e saranno vietate ogni forma di riprese applicando in maniera stringente le norme anti-pirateria. Il film è previsto che esca delle sale cinematografiche intorno alle fine dell’anno.

L’Emilia-Romagna alla Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia con uno dei suoi personaggi più illustri e famosi nel mondo: Enzo Ferrari. Il patron della scuderia di Maranello rivivrà nel biopic firmato da Michael Mann in concorso per il Leone d’oro, e avrà il volto di Adam Driver, in un cast stellare che vede tra gli altri anche Penélope Cruz, Shailene Woodley e Patrick Dempsey.

A Venezia sarà presente anche il presidente della Regione, Stefano Bonaccini. "E’ motivo di grande soddisfazione assistere all’anteprima mondiale di questo lavoro – ha detto Bonaccini –. Diretto da un grande regista, interpretato da grandi attori, porterà l’Emilia-Romagna in tutto il mondo, attraverso le gesta di uno di suoi figli più illustri: a lui si deve l’epopea della Ferrari, che ancora oggi continua a vivere nella realtà e nell’immaginario collettivo ovunque. Una storia fatta di talento, ingegno e grande passione. Una soddisfazione, la nostra, rafforzata dal fatto che un contributo alla realizzazione di quest’opera arriva anche dalla Regione attraverso l’attività preziosa della sua Film Commission. In questa terra di cinema, che ha dato i natali e ha formato autori di caratura internazionale, uno strumento importantissimo per fare cultura e promuovere il nostro territorio, la sua storia e i suoi valori, i suoi paesaggi, le sue magnifiche città e comunità, la sua bellezza".

Il Leone d’Oro alla carriera a Liliana Cavani

La Regione è particolarmente orgogliosa di poter applaudire anche il Leone d’Oro alla carriera conferito alla cineasta carpigiana Liliana Cavani. La regista sarà presente a Venezia 80 in due momenti: con il film fuori concorso ‘L’ordine del Tempo’, e con il corto ‘Incontri di Notte’ in programma nelle giornate della Settimana della Critica.

"Siamo orgogliosi – sottolineano Bonaccini e l’assessore Mauro Felicori – per questo meritato riconoscimento a un’artista del nostro territorio che continua a rendere il cinema ricco di interessanti spunti di riflessione sull’animo umano".