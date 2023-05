Fondazione, ecco Tiezzi "Saremo a fianco di tutte le istituzioni No ai protagonismi"

"Siamo stati e saremo ancora a fianco di tutte le istituzioni modenesi, portatori di fiducia e generatori di una visione del futuro". Sono le parole di Matteo Tiezzi, nuovo presidente della Fondazione di Modena, eletto ieri dal Consiglio di indirizzo. Tiezzi è stato vicepresidente di Paolo Cavicchioli, numero uno uscente dell’ente e ora siederà nell’ufficio più importante di Palazzo Montecuccoli.

Il nuovo Consiglio di amministrazione è composto da Silvana Borsari, Valeria Marigo, Silvia Menabue e Massimiliano Morini. Vengono confermati Eleonora De Marco e Valerio Zanni. Il Consiglio ha inoltre provveduto all’elezione del Collegio dei revisori. Sono Alessandra Gualandri

(presidente), Claudio Trenti e Claudio Gandolfo. Nominati in qualità di supplenti Umberto Bernardi ed Elisa Gavina.

"Il primo ringraziamento – ha detto Tiezzi – va ai Consiglieri di indirizzo che mi hanno accordato la loro fiducia e a tutti gli organi e i collaboratori che ci hanno preceduto e che con il loro impegno hanno reso in oltre trent’anni di vita la Fondazione di Modena un’istituzione solida e presente nella comunità della quale è a servizio. Siamo stati e saremo ancora a fianco di tutte le istituzioni modenesi, portatori di fiducia e generatori di una visione del futuro. All’interno dei nostri organi, così come nella struttura – ha proseguito – ci sono donne e uomini dalle grandi qualità, in grado di dare fondamentali contribuiti ideativi, propositivi, realizzativi. Abbiamo molto da mettere a valore e altrettanto da immaginare insieme per dare a questa consiliatura un forte orizzonte ideativo, per incidere con concretezza nella comunità e disegnare una prospettiva strategica di sostegno al cambiamento sociale. Il bene comune non nasce dal protagonismo della singola istituzione – ha chiuso – ma da una continua e sincera cooperazione fra tutti, nel rispetto delle singole vocazioni istituzionali e della pluralità di voci e approcci".

Matteo Tiezzi è commercialista, socio dello studio RTZ. Svolge attività di consulenza societaria e tributaria. Sindaco e presidente del Collegio sindacale di società industriali e finanziarie, è stato sindaco dal 2005 al 2010 e quindi presidente del Collegio dei revisori della Fondazione Cassa di Risparmio di Modena dal 2010 al 2015; consigliere e vicepresidente del Consiglio di amministrazione della Fondazione di Modena dal 2019 al 2023.

Passando al Cda, Silvana Borsari è medico chirurgo, specialista in Ostetricia e ginecologia, già direttrice sanitaria dell’Azienda Usl di Modena. Eleonora De Marco, già magistrato, sostituto procuratore della Repubblica al tribunale di Modena e alla Corte d’Appello di Bologna, ha ricoperto l’incarico di presidente del tribunale di Modena e presidente della prima sezione civile dal 2005 al 2012. Valeria Marigo dal 2020 è professore ordinario di Biologia molecolare all’Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia. E’ presidente del Consiglio di corso di studio in Biotecnologie. Silvia Menabue ha diretto l’Ufficio scolastico provinciale di Modena dal 2011 al 2022. Massimiliano Morini dal 2014 al 2019 è stato sindaco del Comune di Maranello. Dal 2020 è direttore del Centro di formazione professionale Città dei Ragazzi di Modena. Valerio Zanni, infine, titolare, con altri soci, di un’impresa commerciale, è stato sindaco di San Cesario per due mandati e presidente del Consorzio per le aree produttive di Modena.