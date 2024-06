Formigine resta rossa. Parenti senza rivali: "Ripagherò la fiducia con tutte le mie forze"

Sarà Elisa Parenti, già presidente del consiglio comunale di Formigine e candidato del centrosinistra, a succedere a Maria Costi. Gli esiti, mai troppo in discussione, delle Comunali in quel di Formigine fanno giustizia sia delle velleità del centrodestra e di un candidato ‘forte’ come Maurizio Prandi che dell’incognita civica di Simona Sarracino, vittima delle primarie e messasi in proprio a capo di liste civiche che tuttavia non le hanno dato lo spazio auspicato. Parenti, forte dell’appoggio, oltre che del Pd, di un campo larghissimo che spaziava da civiche ben radicate sul territorio (Formigine al Centro, Formigine Città in Movimento, Formigine Viva) a simboli che, da AVS a M5S la loro l’hanno detta, ha ballato da sola dall’inizio della contesa, lasciando margini minimi agli inseguitori, sempre troppo distanti.

A volerne far cronaca, dell’assalto al ‘castello’ presso il quale si riunisce il consiglio comunale, di cronaca ce n’è poca: a un terzo del percorso Parenti 62%, Prandi 28%, Sarracino poco sotto il 9%, a metà Parenti 63%, Prandi ancora 28%, Sarracino 8,26%. Il resto verrà di conseguenza, con Parenti che respinge gli ultimi, disperati assalti e taglia il traguardo con numeri plebiscitari, almeno per quanto riguarda il distretto ceramico, e raccoglie l’eredità di Maria Costi. Finisce con Parenti al 63,41%, Prandi al 27,86% e Sarracino a 8,73%. Con Prandi, che ha combattuto la ‘giusta battaglia’, che registra, con un pizzico di delusione, "un risultato al di sotto delle aspettative, che obiettivamente ci penalizza, ma dal quale ripartiremo per costruire comunque, da qui al prossimo quinquennio, un’opposizione costruttiva che possa fare comunque il bene della città sulla base di un programma che riteniamo comunque valido, ancorchè non premiato dal voto".

"Avevamo promesso coraggio e così è stato – spiega invece Sarracino – Non ci siamo fatti intimorire e siamo andati avanti con correttezza, coraggio e passione perché crediamo in questa comunità".

Festeggia il neosindaco Elisa Parenti, definendo "straordinario" un risultato il cui merito Parenti condivide di buon grado con la coalizione "che in questi mesi ha fatto un grande lavoro, che tuttavia è appena all’inizio. Da domani – aggiunge il nuovo sindaco di Formigine – ci metteremo al lavoro per formare una squadra che lavorerà in continuità con l’Amministrazione uscente per dare corso ai programmi che abbiamo elaborato insieme all’Amministrazione uscente. Un grazie in particolare – la chiosa – all’ex sindaco Maria Costi, che si è spesa in prima persona per sostenere la mia candidatura, e ai tantissimi l’hanno appoggiata, dandomi una fiducia che sento come un dovere ripagare impegnandomi con tutte le mie forze per la Formigine di domani".

