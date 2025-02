Girandola di riunioni in attesa di Reggianini

Comincia intanto la girandola delle riunioni nel partito, anche in vista del congresso: per mercoledì è stata convocata la segreteria cittadina: l’ordine del giorno dovrà essere stabilito ma è probabile che riguarderà anche i futuri appuntamenti per la scelta dei segretari.

Mentre a seguire, tra fine febbraio e inizio marzo, dovrebbe essere la volta della convocazione della segreteria e della la direzione provinciale, due dei principali organismi del partito, per definire il percorso. Anche per avviare in tempo la fase congressuale non appena Stefano Reggianini, segretario provinciale in pectore, sarà libero dagli impegni in aMo, l’Agenzia per la mobilità".