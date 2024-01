Incidente in A1 a Modena, grave un camionista di Rimini

Modena, 19 gennaio 2024 – A seguito di un urto laterale, in direzione sud, appena dopo casello Modena Nord, fra due tir, un camionista è rimasto incastrato fra le lamiere ed è rimasto gravemente ferito: per estrarlo sono intervenuti i Vigili del Fuoco. L’uomo, un 50nne residente a Mondaino (Rimini) è ricoverato in gravi condizioni.

Sul posto i pompieri appunto e tre 3 pattuglie Polizia Stradale di Modena Nord oltre all’ambulanza, i mezzi della società autostrade e carri attrezzi pesanti. Chiuse alcune corsie, Code importanti per circa 1.30, poi tutto riaperto dopo rilievi polizia stradale Modena Nord anche con top crash (strumento per rilevare incidenti con coordinate satellitari GPS), rimozione tir non più marcianti e pulizia dei detriti sparsi sul manto stradale.